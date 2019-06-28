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古坑華南國小咖啡書屋 知識扎根偏鄉

2019-06-28 23:25聯合報 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣古坑華南國小13年前曾面臨裁併校危機，去年獲得逢甲大學、逢甲建築協會全力協...
雲林縣古坑華南國小13年前曾面臨裁併校危機，去年獲得逢甲大學、逢甲建築協會全力協助打造咖啡書屋，並由富宇社會福利慈善事業基金會贊助，歷經幾番波折，咖啡書屋昨天落成啟用。 記者陳雅玲／攝影
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雲林縣古坑華南國小13年前曾面臨裁併校危機，透過優質轉型計畫，與社區緊密結合，成功轉型為實驗小學，去年獲得逢甲大學建築專業學院、逢甲建築協會全力協助打造咖啡書屋，並由富宇社會福利慈善事業基金會贊助，歷經幾番波折，咖啡書屋昨落成啟用，社區以家有喜事的心情放鞭炮慶祝。

逢甲大學建築學院長黎淑婷、富宇慈善基金會執行長張宇承、縣府城鄉處長林長造、華南國小校長陳清圳與社區居民昨天在咖啡書屋前撒下花瓣，歡慶校內咖啡書屋歷經一年半的時間，終於完工啟用。

雲林縣古坑華南國小13年前曾面臨裁併校危機，透過優質轉型計畫，與社區緊密結合，成...
雲林縣古坑華南國小13年前曾面臨裁併校危機，透過優質轉型計畫，與社區緊密結合，成功轉型為實驗小學，去年獲得逢甲大學建築專業學院、逢甲建築協會全力協助打造咖啡書屋，並由富宇社會福利慈善事業基金會贊助，歷經幾番波折，咖啡書屋今天落成啟用。記者陳雅玲／攝影
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華南咖啡書屋是逢甲大學建築系為偏鄉打造書屋的第8間學校，近百坪的空間分為4個區域，包括咖啡烘焙、虹吸式及手沖咖啡學習體驗區、咖啡閱讀區及交流漂書站、多功能學生輔導室及教師研究討論室，1樓預計當作社區小農市集及學生戶外活動區使用。

雲林縣古坑華南國小13年前曾面臨裁併校危機，透過優質轉型計畫，與社區緊密結合，成...
雲林縣古坑華南國小13年前曾面臨裁併校危機，透過優質轉型計畫，與社區緊密結合，成功轉型為實驗小學，去年獲得逢甲大學建築專業學院、逢甲建築協會全力協助打造咖啡書屋，並由富宇社會福利慈善事業基金會贊助，歷經幾番波折，咖啡書屋今天落成啟用。記者陳雅玲／攝影
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書屋100多萬元的工程款由富宇慈善基金會贊助，內裝家具由綠屋家居捐贈，書籍則由多位善心人士捐贈，談起書屋建造過程，陳清圳仍覺得相當不易，因為學校位於山區，多雨潮濕，施工期間多次遇到困難，加上經費不多，為充分善用空間，多次變更設計，幸好在眾人合力之下，完成了這個極具挑戰的任務。

張宇承表示，未來書屋將是學校與社區連結的重要場域，希望透過書屋連結土地與人、文化，打破學校與社區之間的藩籬，成為知識傳播的家。

咖啡建築逢甲大學偏鄉古坑

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