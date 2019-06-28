台南「有條件通過」漁電共生專區？ NGO代表抗議：不實

2019-06-28 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市農業局昨天下午審查七股「漁電共生」專區案，支持與反對者均到場表達意見，農業局最後表示結論是「有條件同意修正後送農委會審查」，9名審查委員之一的地球公民基金會主任蔡卉荀今天表示，看到農業局的新聞稿「有條件同意修正後送農委會審查」，要提出嚴正的異議。昨天會議中，完全沒有提到「有條件同意」這5個字。

蔡卉荀還原昨天會議過程，幾乎所有委員都認為應該再開一次審查會，光是水道式箱網養殖及生態補償，在目前的計畫中就還有很多問題，會影響到專區計畫是否可行。這種情況離「同意通過」十萬八千里。

後來主席提兩個方案，一個是台鹽回覆意見後，送委員看過，看過沒問題再送農委會，也就是書審；另一個是台鹽同樣列出意見回覆對照表，不再延伸其他議題，再開一次審查會。在市府堅持，承諾市府負起責任並將委員的意見完整納入會議紀錄，經所有委員確認後，將本次會議紀錄併陳農委會，才有委員同意第一案。書審絕對不是「有條件同意」。

蔡說，市府成立審查委員會協助市府進行專區審查，這個嚴謹的態度是對的，我觀察到每位委員也都很樂意貢獻所長，讓專區計畫擬訂到最好、最大程度地降低衝突。但是，昨日的會議明明沒有人說同意，市府卻對外發布同意通過，此舉已嚴重傷害每位委員的信譽，今天我還被媒體詢問昨天會議為何是「通過」？我想，委員的信譽絕對不是市府可以負責的，唯有委員會的共識才可以。

他希望市府修正對昨日會議的詮釋，也提醒市府將台鹽的修正意見完整寄給委員審核。也請市府轉達台鹽，務必拿出明確的數據資料好好回覆，同時為了維持委員的獨立公正性，請台鹽相關人事物勿於審查期間私下拜會委員，此舉將造成委員莫大的困擾。

台南市農業局昨天後會發出新聞稿指出，27日下午召開「漁電共生專區劃設」審查委員會，審查臺鹽綠能公司所送「七股區下山子寮段360-7等24筆土地」案，該案位於61線以東（七股鹽山西側，面積95.72公頃），申請範圍之養殖漁民、漁塭地主、能源業者多數贊同漁電共生設置，其計畫內容均符合法定要件，原則有條件同意專區劃設建議案，並請台鹽綠能依委員建議意見修正後，送市府轉報農委會審查。

農業局副局長李建裕說，昨天會中各委員依據養殖、生態及環境等面向提供專業建議，台鹽綠能作為申請專區劃設單位，必須依委員建議提列對照表逐條逐項敘明提出具體作法，並經複審後再連同各委員意見，一併提送中央農委會審查。因業者大體上都符合農委會標準，昨天不是退件，也不用再召開審查會。，