雲林營養午餐再升級！弱勢孩子寒暑假可到超商用餐

2019-06-28 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林營養午餐再升級！目前中央寒暑假的午餐補助，只對低收入戶學童，雲林縣府今天推出「幸福飽胃站」，將針對中低收入中低收入戶、家庭突發狀況或清寒經導師家訪認定的學童，將全面補助寒暑假午餐，孩子可就近到住家附近自助餐或四大超商用餐，為所有弱勢孩子顧腹肚，遠離「餓夢」。

「幸福保胃站，縣長媽媽讚！」雲林縣長張麗善今天在虎尾立仁國小學童的歌舞聲中，宣布這項「幸福保胃站」午餐升級的好消息後，所有孩子馬上高喊著「縣長媽媽讚！」回報張縣長，這番縣長和孩子的幸福對話，溫馨傳校園。

張麗善說，雲林縣特偏、偏遠及小型學校占學校總數71%以上，而接受午餐補助的弱勢學童共分4類，占總學生數15%以上。至於寒暑假的午餐補助，中央目前僅以低收入戶學童為主，對於中低收入戶、家庭突發狀況或清寒經導師家訪認定的其他3類弱勢學童，則是有條件的補助。

張縣長說，經調查除了低收入戶可完全獲中央補助之外，其他3類的學童人數約占申請人數的30%左右，為讓所有弱勢孩子寒暑假，家長或因工作無法餐餐給孩子一頓溫飽營養，縣府推出「幸福飽胃站」，讓所有弱勢學童寒暑假都能安心享用午餐。

今天雲林縣長張麗善和四大超商簽署合作，期待能提供多樣化的營養午餐，此外也將提供自助餐店、團膳便當等，讓孩子自由選擇或就近用餐。