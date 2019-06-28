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「白川書苑」今天啟用 黃敏惠見證得來不易的眷村書苑

2019-06-28 15:28聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

暑假將屆，嘉義市白川町社區為充實社區兒童青少年課外正當育樂新知，社會資源進駐成立「白川書苑」，今天舉辦啟用典禮，嘉義市長黃敏惠市長等人共同見證得來不易的眷村書苑的特色與內涵。

黃敏惠表示，營造社區特色，讓社區發光發亮是大家努力的目標，「白川書苑」可以點亮光芒，提供優質的閱讀空間與優良讀物，提升白川町社區的文化與生活，這是有錢買不到的資源。

白川町社區發展協會理事長、翠岱里長陳金虎表示，白川町社區屬於眷村都市型社區，經過協調取得G棟大樓管委會的同意，無償出借為期五年的一樓閒置空間，提供社區兒少書苑與K書中心。這其中集結眾多人的愛心與力量，國際崇她嘉義社協助辦理募書活動，市政府補助冷氣空調與相關經費，並連結社會企業資源，如誠品書局贊助一批二手書、某基金會贊助裝置LED燈。

國際崇她嘉義社社長劉尹希談到，這次募書集結全台各地善心人士的力量，經由網路群組與社群媒介，在短時間內募集多種書籍，顯見社會溫暖的力量。

白川町社區發展協會執行長柯郁詩表示，目前架上規畫兒少與成人叢書專區，採苑內閱讀模式，也徵求在假日由退休教師為孩童們說故事與陪讀。「白川書苑志工團隊」後續除提供兒童課後輔導協助外，書苑平日上午9時至12時將提供居民閱讀報章雜誌及書籍，並由志工輪值服務。

白川書苑與大同國小是社區與學校的資源結合，可解決學校輔導人力不足問題，並提供雙薪家庭喘息空間。大同國小表示，學校與社區有許多互動，上次參與社區彩繪燈籠活動，也與社區長輩一起用餐。今後也會鼓勵孩童善用書苑資源，培養閱讀習慣。

嘉義市白川町社區為充實社區兒童青少年課外正當育樂新知，社會資源進駐成立「白川書苑...
嘉義市白川町社區為充實社區兒童青少年課外正當育樂新知，社會資源進駐成立「白川書苑」。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市白川町社區為充實社區兒童青少年課外正當育樂新知，社會資源進駐成立「白川書苑...
嘉義市白川町社區為充實社區兒童青少年課外正當育樂新知，社會資源進駐成立「白川書苑」，嘉義市長黃敏惠（右武）等人今天參加揭牌典禮。記者姜宜菁／攝影
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黃敏惠眷村
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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