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六輕氣爆賠償談不攏麥寮鄉民抗議 台塑：不能沒完沒了

2019-06-28 14:41聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

六輕氣爆理賠再生枝節，今天麥寮鄉民到鄉公所舉布條抗議理賠不公。記者蔡維斌／攝影
六輕氣爆理賠再生枝節，今天麥寮鄉民到鄉公所舉布條抗議理賠不公。記者蔡維斌／攝影
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六輕4月間氣爆引發事後賠償問題，雖經過台塑和麥寮鄉多次協調，受理賠償登記也已截止，但部分錯失登記的麥寮鄉民感到不公，致使原本已談妥的九千多萬賠償再生枝節，今天數十名鄉民頂著大太陽到麥寮鄉公所持布條抗議，經鄉長蔡長昆和鄉代主席韓青山出面協商，決定邀相關單位擇期再會商，如沒結果將發動全鄉抗爭行動。

六輕4月7日氣爆造成鄰近住屋、魚塭、農田被震損或被飛來的泡棉汙染，第一時間台塑即派出小組到鄰近災區勘，並由麥寮鄉公所從4月16日到26日受理災害申報，作為賠償依據。如今登記截止且經多次審查協商，台塑以受災從寬認定，合計賠償金9千多萬元，並將進行發放。

不料，最近賠償再生變，今天又有約4、50名鄉民到麥寮鄉公所舉「六輕危鄰受災殃沒人理」的布條抗議，因近午天氣炎熱，麥寮鄉長蔡長昆出面說明並要大家進公所談，免得滿身汗，雙方進行協商。

麥寮鄉民代表吳明宜說，當時受災戶以為台塑完成現勘，理當會有賠償記錄，致事後未再到鄉公所登記受害理賠，因而錯失受賠，哪有真的受害的人反而無法理賠，太沒道理了。

吳明宜及前代表許義勇等人說，賠償拖了3個月還問題一堆，台塑承諾償金農漁原定每公頃1萬元，屋損5.8萬元為限，若損失多於此限者另案處理，但迄今不聞不問，儘管再三陳情都沒人管，大家只好再站出來抗議。

鄉代主席韓青山也強調，爭取賠償權益他們絕對和大家站一起。蔡鄉長則出示公文說，理賠金核算約1.2億元，但台塑卻只要給9千多萬元，叫人如何能接受，明明說好的事又不算數，他和主席被騙得團團轉，為維護鄉民權益，近期內再邀台塑、縣府會商，若再沒能談妥，將發動全鄉抗爭。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰表示，氣爆後請相關單位鑑定水質空汙等都沒問題，對申報的屋舍也請來高雄氣爆技師來鑑定，對所有申報災戶和漁農全採從寬認定，連休耕也予賠償，再經多次協商審核，核定出9千2百多萬的理賠金，台塑早已準備發放但帳戶沒能提供，又出現要申請理賠，這樣沒完沒了，叫台塑如何處理。

麥寮鄉長蔡長昆（右）出示公文說明理賠金作業相關公文向鄉民說明，並要台塑給地方一個...
麥寮鄉長蔡長昆（右）出示公文說明理賠金作業相關公文向鄉民說明，並要台塑給地方一個合理的交待。記者蔡維斌／攝影
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六輕氣爆理賠再生枝節，今天麥寮鄉民到鄉公所舉布條抗議理賠不公。記者蔡維斌／攝影
六輕氣爆理賠再生枝節，今天麥寮鄉民到鄉公所舉布條抗議理賠不公。記者蔡維斌／攝影
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麥寮鄉代主席韓青山也激動要求公所和台塑要給鄉民一個合理交待，否則將抗爭到底。記者...
麥寮鄉代主席韓青山也激動要求公所和台塑要給鄉民一個合理交待，否則將抗爭到底。記者蔡維斌／攝影
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六輕氣爆理賠再生枝節，今天麥寮鄉民到鄉公所舉布條抗議理賠不公。記者蔡維斌／攝影
六輕氣爆理賠再生枝節，今天麥寮鄉民到鄉公所舉布條抗議理賠不公。記者蔡維斌／攝影
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六輕氣爆理賠再生枝節，今天麥寮鄉民到鄉公所抗議理賠不公，鄉長蔡長曬也出面協商。記...
六輕氣爆理賠再生枝節，今天麥寮鄉民到鄉公所抗議理賠不公，鄉長蔡長曬也出面協商。記者蔡維斌／攝影
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