台南新營淨水場大變身 斥資9億打造國際級訓練園區

2019-06-28 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台灣自來水公司投入近9億元經費，在台南新營地區興建一座園際級員工訓練園區，今天由董事長魏明谷主持上梁典禮，預計年底完工，將具有教學、訓練、研究、會議及生活休閒等多重功能，不只是首座國際化自來水訓練園區，並將對外開放，也提供社區民眾申請喜慶活動。

董事長魏明谷表示，台水投資9億元，將台南市新營區舊有新營淨水場，興建自來水全國員工訓練園區，鄰近新營火車站後站交通便利，預定訓練容量可達200人，計畫興建教學大樓、學員宿舍（含宴會廳）、專業訓練場所等，全新的訓練設施，是國內自來水專業人才培訓之搖籃，提供全台用戶更優質之用水服務。

魏明谷說，未來也配合政府新南向政策，協助東南亞及各友邦國家自來水從業人員之相關訓練，促進國際自來水事業之交流與發展，進一步提升台水公司邁向國際級自來水事業。

同時配合社區營造進行園區景觀美化，對外開放，讓在地鄉親使用，平時休閒散步，也提供各社區、機關及社團辦理各項會議、講習之使用，也開放喜慶宴會申請，達到敦親睦鄰，也促進地方發展與繁榮。