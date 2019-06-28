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台南新營淨水場大變身 斥資9億打造國際級訓練園區

2019-06-28 12:44聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台灣自來水公司投入近9億元經費，在台南新營地區興建一座園際級員工訓練園區，今天由董事長魏明谷主持上梁典禮，預計年底完工，將具有教學、訓練、研究、會議及生活休閒等多重功能，不只是首座國際化自來水訓練園區，並將對外開放，也提供社區民眾申請喜慶活動。

董事長魏明谷表示，台水投資9億元，將台南市新營區舊有新營淨水場，興建自來水全國員工訓練園區，鄰近新營火車站後站交通便利，預定訓練容量可達200人，計畫興建教學大樓、學員宿舍（含宴會廳）、專業訓練場所等，全新的訓練設施，是國內自來水專業人才培訓之搖籃，提供全台用戶更優質之用水服務。

魏明谷說，未來也配合政府新南向政策，協助東南亞及各友邦國家自來水從業人員之相關訓練，促進國際自來水事業之交流與發展，進一步提升台水公司邁向國際級自來水事業。

同時配合社區營造進行園區景觀美化，對外開放，讓在地鄉親使用，平時休閒散步，也提供各社區、機關及社團辦理各項會議、講習之使用，也開放喜慶宴會申請，達到敦親睦鄰，也促進地方發展與繁榮。

自公司表示，原員工訓練所老舊空間不足，利用停用的新營淨水場場址新建訓練園區，基地面積達4.1公頃，臨近新營火車站交通便用，提升自來水專業訓練實習場地 ，建置完善訓練園區基地，這是行政院賴院長清德擔任台南市長任內與前行政院長林全親查基地時指示，朝多目標與多功能發展，並與社會分享。去年3月動工，預定今年6月底先完成專業訓練設施，今年12月完成整體園區興建計畫。

台水斥資近9億元，在台南市營區興建國際級的員工訓練園區，並將開發供地方民眾使用。...
台水斥資近9億元，在台南市營區興建國際級的員工訓練園區，並將開發供地方民眾使用。記者吳淑玲／攝影
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台水董事長魏明谷（右四）主持上梁典禮。記者吳淑玲／攝影
台水董事長魏明谷（右四）主持上梁典禮。記者吳淑玲／攝影
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台水斥資9億元在台南市新營區興建國際及員工訓練中心，保留高架水塔地標。記者吳淑玲...
台水斥資9億元在台南市新營區興建國際及員工訓練中心，保留高架水塔地標。記者吳淑玲／攝影
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台水董事長魏明谷（左二）主持上梁典禮。記者吳淑玲／攝影
台水董事長魏明谷（左二）主持上梁典禮。記者吳淑玲／攝影
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台水魏明谷
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