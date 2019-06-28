「小火車大探奇」熱鬧開展 大膽玩樂激發想像

2019-06-28 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義文創園區「小火車大探奇」明日開展，主辦單位今天向外界介紹展區特色，歡迎親子暑假一起玩得過癮、High翻一夏！記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 嘉義文創園區「小火車大探奇」開展，民眾搭乘小火車進入展場穿梭神祕奇幻隧道，六百坪特展打造經典六大主題，結合藝術、玩樂、音樂、體適能及無限想像力，特展明日開展，歡迎親子一同動手動腦探索未知領域，大膽玩樂從中學習，激發無限想像力。

嘉義文創園區表示，今年暑假主辦兩檔大型特展，包含首創以泡泡為主的「瘋狂泡泡實驗室」和親子同遊的「小火車大探奇」，前者實驗室教導民眾透過哪些成分或成品可以生產泡泡，園區也邀請未來教育研究發展中心的講師來解說，還有泡泡雪花球、泡泡隧道和泡泡製造所等，結合泡泡藝術與科技，後者著重於感覺統合及無限想像力，保證民眾驚呼連連一玩再玩。

「小火車大探奇」展包含六大主題，民眾搭乘近百米的「歡樂小火車」進入展場，穿越隧道「石洞探索」、「樹林秘境」、「星空隧道」、「奇幻走廊」等場景，似真似幻奇妙世界充滿驚奇，讓人驚呼不斷！接著來到「可愛蘑菇屋」及「神秘小矮人屋」，大人彎腰進入小矮人屋感受縮小尺寸版的奇幻魅力，不只好看好拍照、更可實際入內體驗童話故事裡的可愛夢幻場景。

民眾經過「奇異溫室」樹洞攀上二樓展場，集結勇氣、探索、益智、運動的「森林之網」，讓親子們在色彩繽紛的繩網上穿梭玩樂，挑戰體能極限、勇敢指數飆升，享受蜘蛛人擺盪的快感！緊接著是只有在夢裡才會出現的「繽紛彩虹糖」，開放民眾在超巨大棒棒糖和甜甜圈翻滾彈跳墊上自在玩樂，最後是超過上百面各式鍋碗瓢盆及樂器的「破銅亂打」，無論是否有學習樂器彈奏經驗，皆可擺動身體、盡情拍打，生動有趣互動體驗強化兒童感官統整發展，盡情揮灑熱情。