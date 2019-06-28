親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

罷工合理嗎？從商業談判看長榮空服員罷工事件

「戶您嘉方便」 嘉義市新住民一站式服務啟動

2019-06-28 11:06聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市東區和西區戶政即日起提供「戶您嘉方便」服務，嘉義市長黃敏惠（第一排左五）揭...
嘉義市東區和西區戶政即日起提供「戶您嘉方便」服務，嘉義市長黃敏惠（第一排左五）揭牌啟動。記者姜宜菁/攝影
分享
嘉義市有5020名新住民，嘉義市府為有效整合資源，提供新住民全方位一站式的生活照顧服務，即日起嘉義市東、西區戶政所設置新住民一站式服務平台，結合市府推動新住民生活照顧各單位和監理所等單位，透過通報系統，由戶政機關提供跨機關服務，「戶您嘉方便」。

嘉義市長黃敏惠表示，考量新住民入境後首先要辦理結婚登記第一站一定先到戶政事務所，因此由戶政所擔任一站式服務主要窗口，由窗口人員將新住民的各項需求，通報給各相關單位提供各項協助，免除新住民還須奔跑不同單位尋求協助或洽詢，讓新來乍到的新住民很快能適應在台灣的生活，並能有感政府對新住民的用心呵護。

監理站指出，新住民在未取得身分證前只要持憑居留證即可購買車輛，當新住民取得台灣身分證時，不會主動向監理單位辦理身分轉換，使得檔存資料還停留在外國人身分，與實際不符，如今，透過這個數位化的通報機制，除滯欠違規、強制險罰鍰及汽燃費或動保設定外，可即時將新住民最新資料轉換或更新，讓資料與實際相符，讓車籍所有權人的各項權利義務可以得到更大的保障。

嘉義市「戶您嘉方便」服務領先全國，社會福利、協助子女教養或參加識字班等不同服施措施都可透過此一通報系統通報給各相關單位，讓戶政E化再升級，便民服務更溫馨，讓新住民可以獲得更週延的照顧服務。

嘉義市東區和西區戶政即日起提供「戶您嘉方便」服務，透過戶政線上通報，新住民免於舟...
嘉義市東區和西區戶政即日起提供「戶您嘉方便」服務，透過戶政線上通報，新住民免於舟車勞頓。記者姜宜菁/攝影
分享

新住民黃敏惠
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

台灣好行關仔嶺故宮南院線 百元搭公車玩一天

2019-06-28 09:32

臺南市首創整合婦幼少年保護 成立安全保護中心

2019-06-28 12:00

這群志工供應素食「呷免驚」 10年沒停過愈做愈好吃

2019-06-28 07:28

嘉縣大林耶米幼兒園停招 7童無處去

2019-06-27 23:26

準公幼轉型難 小型幼兒園撐不下去

2019-06-27 23:24

嘉義東石海之夏祭 看歌舞嘗鮮蚵

2019-06-27 23:22

南市漁電共生 有條件設專區

2019-06-27 23:13

台南將軍漁港千萬觀景平台啟用…嘗海鮮、看美景好去處

2019-06-27 22:52

嘉市長跑選手穿和服行銷觀光 甜美姿態融化網友

2019-06-27 20:31

台南醫界耆老蘇丁受診間申報古蹟 台南市將列冊追蹤

2019-06-27 18:35

雲林一家工廠堆有毒廢土？廠方出示合法文件自清

2019-06-27 16:41

台南市推動民宿合法房間標章 為旅客住宿安全把關

2019-06-27 16:10

台南審查漁電共生專區 支持反對者都到場持布條

2019-06-27 16:05

台中豪雨農損 苦瓜西瓜等作物可申請救助

2019-06-27 14:29

替代役男為南市府消暑 綠屋頂降溫8度

2019-06-27 14:26

台南左鎮推在地風味餐 還有化石館等你來

2019-06-27 14:01

東石海之夏祭改名海之夏 翁章梁變身型男主廚賣力行銷

2019-06-27 11:37

善化登山隊與神同行 請來慶安宮百年媽祖同登玉山

2019-06-27 11:17

1碗僅20元！豆花叔日擺攤7小時 賺銅板支撐怪病妻兒

2019-06-27 10:19

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

注意！新豐、湖口7月4日至5日將停水6小時

2019-06-27 14:33

盜採留下140個砂石坑洞 屏東今年課徵地價稅

2019-06-27 15:35

國道1號銜接台74線工程 今年底動工

2019-06-27 16:35

影／都城隍爺坐上敞蓬超跑 竹塹中元城隍祭熱鬧啟航

2019-06-27 17:47

基隆嶼登島碧砂漁港價格將統一 哄抬、削價撤消資格

2019-06-27 13:55

台南醫界耆老蘇丁受診間申報古蹟 台南市將列冊追蹤

2019-06-27 18:35

這群志工供應素食「呷免驚」 10年沒停過愈做愈好吃

2019-06-28 07:28

莫那魯道抗日戰場 成全台首處史蹟類文化資產

2019-06-27 17:21

縣市總體競爭力調查 竹市非6都第1 社福治安創歷年佳績

2019-06-27 14:02

影／舊山線Rail Bike正式營運 未來爭取延伸路線至台中

2019-06-27 22:16

影／他翻轉雙溪偏鄉醫療 這件事比得獎更值得驕傲

2019-06-27 19:13

社區清潔員拾獲鉅款 警拼湊撕毀文件尋到失主

2019-06-27 15:35

嘉市長跑選手穿和服行銷觀光 甜美姿態融化網友

2019-06-27 20:31

台灣好行關仔嶺故宮南院線 百元搭公車玩一天

2019-06-28 09:32

基隆嶼搭船 訂出公定價

2019-06-27 23:58

雙流自然教育中心10歲了 6月29日門票10元歡喜來慶生

2019-06-27 17:40

高市加入準公共化幼兒園達120所 全國最多

2019-06-27 14:31

姊妹都是遺傳脆折症帶因者 孕前篩檢喜迎2健康寶寶

2019-06-27 17:25

支持者動員 台南漁電共生專區審查有條件通過

2019-06-27 18:51

茂林情人谷山崩巨響不斷 居民擔心土石形成堰塞湖

2019-06-27 14:30

國1接台74線／盧秀燕提水果籃 向蘇揆爭補助

2019-06-27 23:24

新北市聯合稽查電影院 共14家違規令限期改善

2019-06-27 17:05

10元起跳！桃市廢棄物搖身變環保家具 29日起開賣

2019-06-28 11:42

台南審查漁電共生專區 支持反對者都到場持布條

2019-06-27 16:05

見證霧社事件 馬赫坡古戰場 投縣登錄史蹟

2019-06-28 00:40

準公幼轉型難 小型幼兒園撐不下去

2019-06-27 23:24

助產士黃陳梅麗接生萬名嬰兒 連自己生產都自己接生

2019-06-28 07:29

到溪頭納涼一位難求 彰化縣暑假增開直達加班車

2019-06-28 12:10

雲林一家工廠堆有毒廢土？廠方出示合法文件自清

2019-06-27 16:41

新竹縣躍《遠見》評比「地方財政」全國第三

2019-06-27 13:58

你的城市是什麼顏色？新竹市是這個顏色

2019-06-27 20:59

國1接台74線／張廖萬堅：張善政送大禮 賴清德核定46億

2019-06-27 23:27

嘉縣大林耶米幼兒園停招 7童無處去

2019-06-27 23:26

影／宜蘭與員山間的新城橋今天起封橋 人車請改道

2019-06-27 14:30

潮州鎮納骨塔位拉警報 公所擬再興建第二納骨堂

2019-06-27 18:41

你是斜槓青年嗎？新北市府「最高補助23K」挺你

2019-06-28 12:04

韓國瑜：改造汕尾港 拓建中芸港

2019-06-27 23:10

加油小勇士！普悠瑪7歲傷童取骨釘 清醒說：想吃蚵仔煎

2019-06-27 16:42

嘉義東石海之夏祭 看歌舞嘗鮮蚵

2019-06-27 23:22

淡海輕軌7月1日起班距縮短 紅樹林站連通道完工

2019-06-27 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top