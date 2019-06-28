「戶您嘉方便」 嘉義市新住民一站式服務啟動

2019-06-28 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市東區和西區戶政即日起提供「戶您嘉方便」服務，嘉義市長黃敏惠（第一排左五）揭牌啟動。記者姜宜菁/攝影 分享 facebook 嘉義市有5020名新住民，嘉義市府為有效整合資源，提供新住民全方位一站式的生活照顧服務，即日起嘉義市東、西區戶政所設置新住民一站式服務平台，結合市府推動新住民生活照顧各單位和監理所等單位，透過通報系統，由戶政機關提供跨機關服務，「戶您嘉方便」。

嘉義市長黃敏惠表示，考量新住民入境後首先要辦理結婚登記第一站一定先到戶政事務所，因此由戶政所擔任一站式服務主要窗口，由窗口人員將新住民的各項需求，通報給各相關單位提供各項協助，免除新住民還須奔跑不同單位尋求協助或洽詢，讓新來乍到的新住民很快能適應在台灣的生活，並能有感政府對新住民的用心呵護。

監理站指出，新住民在未取得身分證前只要持憑居留證即可購買車輛，當新住民取得台灣身分證時，不會主動向監理單位辦理身分轉換，使得檔存資料還停留在外國人身分，與實際不符，如今，透過這個數位化的通報機制，除滯欠違規、強制險罰鍰及汽燃費或動保設定外，可即時將新住民最新資料轉換或更新，讓資料與實際相符，讓車籍所有權人的各項權利義務可以得到更大的保障。