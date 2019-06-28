「戶您嘉方便」 嘉義市新住民一站式服務啟動
嘉義市有5020名新住民，嘉義市府為有效整合資源，提供新住民全方位一站式的生活照顧服務，即日起嘉義市東、西區戶政所設置新住民一站式服務平台，結合市府推動新住民生活照顧各單位和監理所等單位，透過通報系統，由戶政機關提供跨機關服務，「戶您嘉方便」。
嘉義市長黃敏惠表示，考量新住民入境後首先要辦理結婚登記第一站一定先到戶政事務所，因此由戶政所擔任一站式服務主要窗口，由窗口人員將新住民的各項需求，通報給各相關單位提供各項協助，免除新住民還須奔跑不同單位尋求協助或洽詢，讓新來乍到的新住民很快能適應在台灣的生活，並能有感政府對新住民的用心呵護。
監理站指出，新住民在未取得身分證前只要持憑居留證即可購買車輛，當新住民取得台灣身分證時，不會主動向監理單位辦理身分轉換，使得檔存資料還停留在外國人身分，與實際不符，如今，透過這個數位化的通報機制，除滯欠違規、強制險罰鍰及汽燃費或動保設定外，可即時將新住民最新資料轉換或更新，讓資料與實際相符，讓車籍所有權人的各項權利義務可以得到更大的保障。
嘉義市「戶您嘉方便」服務領先全國，社會福利、協助子女教養或參加識字班等不同服施措施都可透過此一通報系統通報給各相關單位，讓戶政E化再升級，便民服務更溫馨，讓新住民可以獲得更週延的照顧服務。
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