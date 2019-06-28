台灣好行關仔嶺故宮南院線 百元搭公車玩一天

2019-06-28 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處推出「台灣好行－關子嶺故宮南院線」，串連關子嶺及故宮南院兩大知名景點，接駁高鐵嘉義站、白河轉運站、南靖火車站以及後壁火車站等交通節點，銜接嘉義故宮南院、後壁區、白河區以及西拉雅國家風景區，形成一條結合藝術文化、農藝文創以及溫泉體驗的觀光路線。

西拉雅管理處處表示，「台灣好行－關子嶺故宮南院線」串連重要交通樞紐及故宮南院、關子嶺溫泉區兩大國際知名景點，也串連今年獲選為台灣30經典小鎮之一的後壁區，遊客可以觀賞故宮南院經典館藏、享受世界級泥漿溫泉，還可以到經典小鎮體驗農村漫遊。

其中，因無米樂電影及崑濱伯的冠軍米，純樸的小農村後壁區更廣為人知，當地保留農村舊有文化，遊客可以體驗農事DIY、品嘗傳統農村割稻飯、漫遊菁寮老街的老店鋪。另外無米樂旅遊服務中心設有觀光T-BIKE租賃站，提供自行車租借服務，可以騎乘自行車漫遊後壁，徜徉在陽光下，乘著徐徐涼風深入體驗農村風光，沿著稻田、水圳欣賞小鎮之美！

為提供自由行旅客便捷的大眾運輸工具，西拉雅管理處今年微幅調整路線，新路線在每周五、六、日、一和國定假日行駛。為了滿足遊客多元需求，更首度增加「需求反應式乘車服務」（DRTS），只要人數達15人，即可於非固定行駛時間預約專屬公車服務。

另因應越來越多國際旅客來台自由行，管理處為了提供一個友善的旅遊環境，建置外國旅客友善專區，提供中文、英文、日文、韓文的語音導覽介紹、旅客購票說明與站點播報等服務；除上述四項語言以外，也新增越南語旅遊摺頁，讓國際旅客能夠更輕鬆的搭乘本路線體驗台灣之美。

暑假開始也推出多元優惠套票，包含超值優惠的交通券及各項泡湯住宿、後壁小鎮漫旅等主題套票，可透過多元的售票通路，如：雄獅旅行社、旅遊達人網、台南好玩卡、愛票網買電子票券，也選擇分布全省達5000間門市的統一超商ibon售票系統購票，或者至白河轉運站、愛票網門市直接購買紙本套票，讓你能夠便利的購票、輕鬆的旅遊。

超值優惠套票不僅享有套票內的優惠商品外，出示套票還可至沿線27間合作店家享有消費折扣，更享有多種消費滿額贈禮或折扣優惠。因應智慧旅遊時代，本路線之電子套票可以儲存在手機使用，部分店家也提供行動支付服務，只要帶一支手機出門就能包辦旅遊大小事。

「台灣好行－關子嶺故宮南院線」詳細資訊請上交通部觀光局台灣好行網站查詢

「旅客需求反應式乘車服務」(DRTS)預約網址