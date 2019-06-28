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這群志工供應素食「呷免驚」 10年沒停過愈做愈好吃

2019-06-28 07:28聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣古坑鄉華山至善靜院為推動蔬素食，一群熱心志工10年來，親手烹煮各種素食，到全國各地免費給民眾「呷免驚」，今年集中在雲林地區，昨到北港朝天宮前擺桌布施平安齋，油飯、壽司、炸米粿等素食，簡單卻很可口，民眾呷好逗相報，千餘分餐點不到半小時，全都送光。

法號「法謙」的陳姓志工說，所有餐點都是同修發願，齊心合作，從食材選擇到料理，全都親力親為，為讓民眾感受到素食，雖簡單卻也能是美味料理，所以每樣餐點，都由專人研究料理，有人專責油飯，有人專責碗粿、南瓜米粉、饅頭、炸米粿或布丁甜點，各有所司，都是集10多年的素食料理經驗，所以吃起來口感有別於一般，吃過的人都會想再吃。

他說，志工以佛心研製可口的平安齋食，就希望借以弘揚佛法，推廣健康環保的蔬素美食，讓大家呷平安、愛地球。

華山至善靜院昨在北港朝天宮發放美味素食，吸引大批民眾爭相品味，一名台南陳姓遊客說，只聽別人說今天提供的素食很不同，前往試吃發現果然好吃，尤其油飯油而不膩，有淡淡米香，壽司米粒分明，粿類也Q彈爽口，尤其食材都很簡單卻也能做出可口美食，的確「很不一般」。

70歲吳老先生說，每次朝天宮一廣播他就來品嘗，因為吃過第一次就想吃第二次。朝天宮秘書何宗霖表示，推廣環保健康素食，朝天宮也樂於響應，尤其這群熱心志工多次前來無私奉食，分享法喜，實在揪感心。至善靜院說，他們平均每月至少布施10天，每次都有上千份，發現喜歡素食的人已愈來愈多了。

古坑華山至善靜院志工用精美素食在朝天宮前分享法喜，民眾也以感恩的心受施，場面頗為...
古坑華山至善靜院志工用精美素食在朝天宮前分享法喜，民眾也以感恩的心受施，場面頗為感人。記者蔡維斌／攝影
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古坑華山至善靜院到北港朝天宮免費發送精美可口的素食，吸引大批民眾品嘗。記者蔡維斌...
古坑華山至善靜院到北港朝天宮免費發送精美可口的素食，吸引大批民眾品嘗。記者蔡維斌／攝影
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古坑華山至善靜院製作大批可口的素食，給民眾吃平安。記者蔡維斌／攝影
古坑華山至善靜院製作大批可口的素食，給民眾吃平安。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮素食者
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