這群志工供應素食「呷免驚」 10年沒停過愈做愈好吃

2019-06-28 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣古坑鄉華山至善靜院為推動蔬素食，一群熱心志工10年來，親手烹煮各種素食，到全國各地免費給民眾「呷免驚」，今年集中在雲林地區，昨到北港朝天宮前擺桌布施平安齋，油飯、壽司、炸米粿等素食，簡單卻很可口，民眾呷好逗相報，千餘分餐點不到半小時，全都送光。

法號「法謙」的陳姓志工說，所有餐點都是同修發願，齊心合作，從食材選擇到料理，全都親力親為，為讓民眾感受到素食，雖簡單卻也能是美味料理，所以每樣餐點，都由專人研究料理，有人專責油飯，有人專責碗粿、南瓜米粉、饅頭、炸米粿或布丁甜點，各有所司，都是集10多年的素食料理經驗，所以吃起來口感有別於一般，吃過的人都會想再吃。

他說，志工以佛心研製可口的平安齋食，就希望借以弘揚佛法，推廣健康環保的蔬素美食，讓大家呷平安、愛地球。

華山至善靜院昨在北港朝天宮發放美味素食，吸引大批民眾爭相品味，一名台南陳姓遊客說，只聽別人說今天提供的素食很不同，前往試吃發現果然好吃，尤其油飯油而不膩，有淡淡米香，壽司米粒分明，粿類也Q彈爽口，尤其食材都很簡單卻也能做出可口美食，的確「很不一般」。