台南將軍漁港千萬觀景平台啟用…嘗海鮮、看美景好去處

2019-06-27 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



台南將軍漁港斥資1200萬元打造觀景平台，是欣賞夕陽的好地方。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南市府為提振將軍漁港觀光，爭取前瞻水環境計畫1200萬元經費，興建觀景平台等，讓遊客可更親水觀賞漁港夕照，昨天完工啟用。農業局邀請當地海鮮業者端出時令漁產料理，力邀民眾來感受將軍漁港的改變，漁港魚貨直銷中心也重新委外經營，是嘗海鮮、看美景的好去處。

台南市農業局漁港及近海管理所代所長吳榮在表示，將軍漁港為強化觀光動能，向中央爭取到經費，從漁港水域內延伸設置長80公尺、寬20公尺的觀景平台，在直銷中心大樓外設遮陽棚、入口意象等，設施更完善，遊客可多角度欣賞漁港的落日美景。

每天中午12點後的魚貨拍賣，觀光客可採買剛上岸的現撈魚貨；直銷中心也重新委外經營，一樓是餐飲小吃，二樓是九叔公餐廳。

農業局長李朝塘表示，到將軍漁港觀景平台可以欣賞海岸景色，港區停車便利，遊客也可以體會魚貨拍賣現況，在觀光魚市購買生鮮海產，當季現煮，還有前往澎湖東吉島的船班及以海釣船等，多元化經營非常值得一遊。

農業局表示，將軍漁港港區面積大約86公頃，79年闢港，是原台南縣區最大的漁港，目前是台南市安平港外最重要的觀光漁港，地理位置適中，台南濱海鹽分地帶以將軍為中心，北至北門蘆竹溝漁港，南至青山青鯤鯓漁港，近年觀光旅遊局固定舉辦夏日音樂節「將軍吼」，結合周邊遊憩景點帶來人潮。