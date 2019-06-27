嘉市長跑選手穿和服行銷觀光 甜美姿態融化網友

2019-06-27 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



18歲的楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，全中運五千公尺冠軍、全國青年盃田徑賽一萬公尺冠軍，在最近的阿里山雲端路跑也以優異的成績奪冠，更獲選國際崇她社2019崇她菁英獎，嘉義市長黃敏惠力邀她拍攝宣傳照，並刊登在市長臉書紛絲專頁上，行銷嘉義市的觀光景點和優秀的運動選手。

楊睿慈今年甫從嘉義高工畢業，未來將進入嘉義大學就讀，成為黃敏惠的學妹，目前每天早上7點到9點、下午4點到6點都有專業的教練指導練習。

黃敏惠粉絲團商請嘉義市的婚攝專家林盈吉和東吳高職時尚造型科學生李沂燁、黃采蓁協助妝髮，利用兩天的練習空檔拍攝了嘉義史蹟館、崇文國小彩色跑道、嘉義文創園區等景點，照片刊登後獲得一片好評，網友說「原來長跑冠軍長這樣，嘉義市真是太會藏了」。

黃敏惠臉書小編希望透過平台整合資源，為楊睿慈提高知名度，獲得更多贊助商的青睞，也期待透過楊睿慈和攝影師的組合，提升嘉義市景點的知名度，讓更多人放暑假時，來趟嘉義市的小旅行。

目前楊睿慈為嘉義市的景點拍攝照片已經刊出三篇分別是：崇文國小彩色跑道：http://bit.ly/2FyWGYt；嘉義文創園區泡泡展： http://bit.ly/2YhsxUz