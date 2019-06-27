親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一度論及婚嫁 范冰冰宣布分手李晨：各種告別

嘉市長跑選手穿和服行銷觀光 甜美姿態融化網友

2019-06-27 20:31聯合報 記者李承穎╱即時報導

18歲的楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，全中運五千公尺冠軍、全國青年盃田徑賽一萬公尺冠軍，在最近的阿里山雲端路跑也以優異的成績奪冠，更獲選國際崇她社2019崇她菁英獎，嘉義市長黃敏惠力邀她拍攝宣傳照，並刊登在市長臉書紛絲專頁上，行銷嘉義市的觀光景點和優秀的運動選手。

楊睿慈今年甫從嘉義高工畢業，未來將進入嘉義大學就讀，成為黃敏惠的學妹，目前每天早上7點到9點、下午4點到6點都有專業的教練指導練習。

黃敏惠粉絲團商請嘉義市的婚攝專家林盈吉和東吳高職時尚造型科學生李沂燁、黃采蓁協助妝髮，利用兩天的練習空檔拍攝了嘉義史蹟館、崇文國小彩色跑道、嘉義文創園區等景點，照片刊登後獲得一片好評，網友說「原來長跑冠軍長這樣，嘉義市真是太會藏了」。

黃敏惠臉書小編希望透過平台整合資源，為楊睿慈提高知名度，獲得更多贊助商的青睞，也期待透過楊睿慈和攝影師的組合，提升嘉義市景點的知名度，讓更多人放暑假時，來趟嘉義市的小旅行。

目前楊睿慈為嘉義市的景點拍攝照片已經刊出三篇分別是：崇文國小彩色跑道：http://bit.ly/2FyWGYt；嘉義文創園區泡泡展： http://bit.ly/2YhsxUz

；嘉義史蹟館神社和服篇： http://bit.ly/2Fvz72D 預計未來還有數個景點將陸續刊登。

楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，拍攝的宣傳照展現運動員的另一面。照／取自...
楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，拍攝的宣傳照展現運動員的另一面。照／取自黃敏惠臉書專頁
分享
楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，拍攝的宣傳照展現運動員的另一面。照／取自...
楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，拍攝的宣傳照展現運動員的另一面。照／取自黃敏惠臉書專頁
分享
楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，拍攝的宣傳照展現運動員的另一面。照／取自...
楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，拍攝的宣傳照展現運動員的另一面。照／取自黃敏惠臉書專頁
分享
楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，拍攝的宣傳照展現運動員的另一面。照／取自...
楊睿慈是嘉義市近年來嶄露頭角的長跑好手，拍攝的宣傳照展現運動員的另一面。照／取自黃敏惠臉書專頁
分享

黃敏惠文創阿里山
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

雲林一家工廠堆有毒廢土？廠方出示合法文件自清

2019-06-27 16:41

台南市推動民宿合法房間標章 為旅客住宿安全把關

2019-06-27 16:10

台南審查漁電共生專區 支持反對者都到場持布條

2019-06-27 16:05

台中豪雨農損 苦瓜西瓜等作物可申請救助

2019-06-27 14:29

替代役男為南市府消暑 綠屋頂降溫8度

2019-06-27 14:26

台南左鎮推在地風味餐 還有化石館等你來

2019-06-27 14:01

東石海之夏祭改名海之夏 翁章梁變身型男主廚賣力行銷

2019-06-27 11:37

善化登山隊與神同行 請來慶安宮百年媽祖同登玉山

2019-06-27 11:17

1碗僅20元！豆花叔日擺攤7小時 賺銅板支撐怪病妻兒

2019-06-27 10:19

不噴農藥 他用菱殼炭種好米

2019-06-26 23:48

「旅行玩嘉」 好吃好玩找得到

2019-06-26 23:47

嘉縣50億元循環農業園區 原地踏步

2019-06-26 23:45

嘉縣養雞場惡臭未解 里長請辭

2019-06-26 23:40

1到4月運量成長六都第一 台南公車6幹支線轉虧為盈

2019-06-26 22:38

居民反對興建水庫連通管 水利署暫緩招標

2019-06-26 19:44

芒果收購加工啟動時機 台南農業局：太早反打擊中上品

2019-06-26 19:36

影／路口設置紅綠燈要先問過1800地主？公所澄清僅13人

2019-06-26 16:40

雨季到！嘉義縣261處排水溝淤積 翁章梁率隊清淤

2019-06-26 16:32

吃喝玩樂勁在嘉縣活動取消？縣府：假消息！如期舉辦

2019-06-26 16:25

響應「天使之眼守護家園」 台南5建商捐340多萬

2019-06-26 15:46

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

韓國瑜新竹造勢場　如何前往、停車、道路管制看這裡

2019-06-27 09:20

嬤：這輩子沒看過這怪東西在爬 「肉龜」巡佐送龜返家

2019-06-27 08:28

1碗僅20元！豆花叔日擺攤7小時 賺銅板支撐怪病妻兒

2019-06-27 10:19

注意！新豐、湖口7月4日至5日將停水6小時

2019-06-27 14:33

斥資千萬觀景平台啟用 台南將軍漁港賞夕陽吃海鮮

2019-06-27 12:29

多項新制7月1日上路 新竹縣府一張圖看懂重點

2019-06-27 12:04

光復路大坪數透天厝 行家買到了

2019-06-27 09:42

盜採留下140個砂石坑洞 屏東今年課徵地價稅

2019-06-27 15:35

基隆嶼登島碧砂漁港價格將統一 哄抬、削價撤消資格

2019-06-27 13:55

影／都城隍爺坐上敞蓬超跑 竹塹中元城隍祭熱鬧啟航

2019-06-27 17:47

老公被誤認成立委 里長婆說了一個比悲傷更悲傷的故事

2019-06-27 08:26

國道1號銜接台74線工程 今年底動工

2019-06-27 16:35

縣市總體競爭力調查 竹市非6都第1 社福治安創歷年佳績

2019-06-27 14:02

莫那魯道抗日戰場 成全台首處史蹟類文化資產

2019-06-27 17:21

基隆嶼登島船票收費不一 市府擬訂標準及罰則

2019-06-26 22:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top