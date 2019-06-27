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台南醫界耆老蘇丁受診間申報古蹟 台南市將列冊追蹤

2019-06-27 18:35聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市文化局文化資產管理處接獲民眾申請，提報東區前鋒路張家水井、青年路蘇丁受醫生看診間為古蹟，今天委由古蹟委員前往勘察後，認為張家水井未達古蹟基準，不列冊追蹤，蘇丁受為台南市醫界耆老，過去亦曾擔任區長、議員等職務，具有一定紀念性，決議列冊追蹤。

有關張家聚落百年古井一案，前經民眾提報後，文資處5月3日進行文化資產價值評估，當天作成不列冊追蹤決議；5月28日民眾提出新事證而再次提報，文資處今天再次邀集具建築、結構及歷史文化相關領域之專家學者前往現勘，提報人也至現場說明。今天現勘主要是針對新提出之文史資料進行檢視，並勘查水井內部構造及保存狀況。

台南市文資處經整體評估討論後，認為水井屬於過去張家聚落居民生活使用的水井，然目前聚落紋理已佚失殆盡，目前古井保存環境與過去聚落、生活空間連結性較為薄弱，文化資產價值未達古蹟指定基準，作成不列冊追蹤決定。

此外，蘇丁受醫生看診間係兩層木造建築物，雖為戰後初期建物，然從現場天花板、編竹夾泥牆等，仍見延續日治時期匠師工法，雖然未達古蹟指定之價值基準，然因蘇丁受醫生為台南市醫界耆老，過去亦曾擔任區長、議員等職務，具有一定紀念性，經整體評估後，決議列冊追蹤，續由文資處進行基礎調查之後，依法於6個月內進行審議。另據台鐵表示，這棟建物非屬鐵路東移拆除範圍，委員也建議納入未來景觀進行整體規劃。

台南市青年路蘇丁受醫生看診間，經民眾申報為古蹟，台南市文資處今天會勘後決定列冊追...
台南市青年路蘇丁受醫生看診間，經民眾申報為古蹟，台南市文資處今天會勘後決定列冊追蹤。記者黃宣翰／攝影
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古蹟文化資產建築
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