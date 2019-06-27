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婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

影╱高麗菜常爆量農民苦 業者煉製保養品兼作公益

2019-06-27 17:27聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台大森林環資系主任柯淳涵今率師生78人參訪無患子生技，意外看到一款剛開發保養品，主成分竟是高麗菜，師生都很驚訝，許多遊客也不敢置信。王高榮說，開發新產品還能大量採購高麗菜、有助減少滯銷機會。

政府每年為農產滯銷問題傷腦筋，無患子生技老闆王高榮去年眼見高麗菜價又崩盤，與理工科出身的長子王瑞閔談及此事，心想既然幾乎每年都會發生農產品過剩價格崩盤、甚至整田丟棄造成農民血本無歸，也許可利用自家的研發與萃取技術，找出高麗菜有效成份來研發清潔保養品。

無患子生技研發人員發現高麗菜有豐富的鈣質、胡蘿蔔素、維他命，可用來提煉出特別能「保濕」的成分，搭配糙米酵母發酵液，推出新式化妝水。但是因為高麗菜原有的味道不好，保持「原味」連自己聞了都排斥，決定引進中東有機認證玫瑰花液調配，試用滿意後在自家官網販售。

今天有許多遊客到安定無患子生技工廠參觀，意外發現業者剛好推出新產品，試用後紛紛搶購，遊客表示，因為聞到清新的玫瑰花香，以為是玫瑰花香精製造，仔細察看成份才知竟然是高麗菜做的保養品。

王高榮說，因為提煉有效成份需要大量使用高麗菜，多少對穩定菜價有一點點幫助，能獲得一定利潤又能夠做公益，尤其消費者能接受、喜歡這樣的產品，他感到很欣慰。

王高榮今天在對台大森林系師生簡報時表示，他把原本被視為即將消失的本土農作物當做志業用心經營，多年前剛起步的時候知名度不高、消費者也還沒有那麼重視成份，很多產品放在店內過了大半年賣仍不出去。

他說，因為成份天然加上一開始製作與保存技術沒那麼精細，有效期限較短，接近過期的就全數回收，只能強迫自我改進提升品質，堅持10多年證明自己的想法是對的。

無患子生技新開發的保養品主成份是高麗菜。記者周宗禎╱攝影
無患子生技新開發的保養品主成份是高麗菜。記者周宗禎╱攝影
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台大森林系師生到無患子生技參訪，創辦人王高榮說明創業歷程。記者周宗禎╱攝影
台大森林系師生到無患子生技參訪，創辦人王高榮說明創業歷程。記者周宗禎╱攝影
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台大森林系主任柯淳涵率師生參訪無患子生技，創辦人王高榮說明創業歷程。記者周宗禎╱...
台大森林系主任柯淳涵率師生參訪無患子生技，創辦人王高榮說明創業歷程。記者周宗禎╱攝影
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無患子生技新開發的保養品主成份是高麗菜。記者周宗禎╱攝影
無患子生技新開發的保養品主成份是高麗菜。記者周宗禎╱攝影
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高麗菜生技台大
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