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嘉基推動健康促進與國際醫療有一套 榮獲雙料大獎

2019-06-27 17:17聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義基督教醫院長期關注在地鄉親健康促進並積極參與海外醫療援助，榮獲WHO健康促進醫院國際網絡頒發「健康促進醫院全球典範獎」與國際醫療衛生促進協會 「國際醫療典範獎」雙料大獎，國民健康署副署長賈淑麗與嘉義市衛生局副局長廖育瑋肯定嘉基長久以來的努力。

嘉基院長姚維仁表示，推動健康促進為嘉基首要任務，建構社區網絡，以「無圍牆醫院」為核心，重視員工全人健康促進，營造工作和生活平衡環境，降低第一線醫護人員的照護壓力，創造更健康優質的工作環境。在四癌預防保健一條龍，關關相護，絕不遺漏，創造無菸環境並參與「WHO世界衛生組織健康促進網絡」及配合國民健康署各項健康促進推動方案，嘉基的努力在健康促進榮獲「健康促進醫院全球典範獎」與無菸醫院榮獲「國際金獎」佳績。

國際醫療援助也是嘉基目前積極參與的一環，除了協助政府承接非洲友邦史瓦帝尼的婦幼保健計畫，協助培訓史瓦帝尼醫事人員孕產婦及嬰兒照顧專業知識，並將計畫成果推行至史國全國各地，提升當地醫療機構婦幼照護功能，讓孕產婦及嬰兒的健康更有保障。並常態性進行海外義診，1992年起，嘉義基督教醫院短期醫療服務隊的足跡遍及東南亞，並於國際災難發生時在第一時間派出義診隊，幫助災區的民眾。

賈淑麗強調，嘉基一直是醫療院所裡，推動國民健康促進的領頭羊，如今獲得雙料大獎實至名歸，也希嘉基能再接再厲為國內醫療衛生、國外醫療援助做出更多貢獻。

廖育瑋表示，嘉基長年承擔起雲嘉地區醫療重擔，包括成為嘉義市唯一的重度急救中心，也長期配合市府整合性篩檢政策，執行率相當高，照顧了民眾健康。

嘉義基督教醫院獲WHO健康促進醫院國際網絡頒發「健康促進醫院全球典範獎」與國際醫...
嘉義基督教醫院獲WHO健康促進醫院國際網絡頒發「健康促進醫院全球典範獎」與國際醫療衛生促進協會 「國際醫療典範獎」雙料大獎，今天舉辦分享會。記者姜宜菁／攝影
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