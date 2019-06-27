幼年受虐險失明 外公扶養奮發向上獲總統教育獎

2019-06-27 15:52 中央社 嘉義市27日電



2019年總統教育獎得主鄧微微，幼年時因母親與同居人疏於照顧，眼睛差點失明，後來由外公爭取撫養，即將升上國中的她說：「將來想成為法官或專業社工師，為弱勢兒童發聲。」

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處今天發布新聞指出，這名逆風飛翔的孩子，自幼境遇坎坷，由於母親與同居人疏於照顧，不僅營養不良，眼睛還差點因感染而失明，外公在她6歲時爭取到撫養權，才能好好過日子。

鄧微微的外公告訴展望會社工員，剛把外孫女帶回來的時候，醫生說她營養不良、眼睛因病菌感染差點失明，雙腳也有長短腳的情況，讓他看了非常心疼，於是帶她去看醫生、補充營養品，才漸漸恢復健康。

世界展望會表示，鄧微微的外公是倉庫管理員，收入不多，微微知道外公的生活並不好過，經常坐在門口前的小茶几寫功課，不僅學業成績表現亮眼，也經常代表學校參加演講比賽。

彰雲嘉辦事處得知鄧微微的遭遇後，開始透過每學期的助學補助金、實物發放、資助人捐款及方案活動等方式來減輕外公的壓力，也因微微的努力，外公高興地說：「看她健康成長，奮發向上，感到很開心！」

鄧微微的外公表示，不管自己多麼辛苦，都要讓外孫女能好好讀書，將來有能力回饋社會，也要感謝微微就讀的圓崇國小老師們，以及世界展望會與資助人的幫助，同時也要感謝他的老闆提供場所，才能讓他跟外孫女有個遮風避雨的地方。

鄧微微則表示，她從小就受到展望會幫助，將來希望能成為一名法官，幫助急難的兒童與家庭；或是能夠當社工師，成為社會上的天使，幫助有困難和有需要的人。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，看見孩子不畏逆境，獲得總統教育獎的肯定，相當欣慰；世展會在雲嘉地區共服務3767名兒童，透過助學金及資助人的關懷，希望陪伴孩子跨越困境，朝向夢想前進。