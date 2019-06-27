長榮477愛心家具、電腦 嘉惠雲林68社福團體學校

2019-06-27 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



長榮航空透過張榮發基金會媒合，捐贈320座愛心衣櫃、22張愛心沙發及135台個人電腦給雲林縣政府，縣長張麗善今天代表受贈並感謝長榮航空及張榮發基金會不辭辛勞、遠道而來送愛心，嘉惠雲林的弱勢團體及機構。

元長鄉五塊厝社區發展協會開辦課後輔導班，欲教導社區學童電腦課程但苦無電腦，經愛心媒合獲贈5台電腦；協會理事長黃瑪莉說，協會為照顧19位單親、隔代教養孩子特別開辦課輔班，獲贈的5台電腦給孩子們有學習程式設計等課程機會。

日前甫拿下日本群馬縣館林市棒球邀請賽冠軍的西螺鎮文昌國小棒球隊，也獲贈4個衣櫃；校長梁博雍表示，校方發展棒球多年，但資源匱乏在各界協助下才有今日成就，衣櫃將提供棒球隊運用，感謝縣府、長榮航空與張榮發基金會對基層教育關心。

張麗善表示，雲林縣是農業的大縣，約47.9%人口從農，但是全國老化第二高縣市，根據主計總處統計資料，縣民平均年收入不到35萬元，每人每月可支出金額約僅1萬5000元，對於購置居家用品或電器產品能力相當有限。

因此她感謝長榮航空所捐贈的愛心家具及電腦，會陸續轉送給育幼院、長照站及偏鄉學校等共造福68個單位，充實居家設施和電腦設備，愛心家具等所有運費支出也由基金會全額支付25萬元，她由衷代表縣民感謝。