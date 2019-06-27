東石海之夏祭改名海之夏 翁章梁變身型男主廚賣力行銷

2019-06-27 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣府每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦海之夏祭，連辦12年，今年順應地方民情，為免颱風雨神攪局，將「祭」拿掉，改名「海之夏」，定7月6日至14日連續2個週末登場，今年以「Like嘉玩一夏」為概念發想，取諧音Like(來)嘉玩一夏(下)，上午縣長翁章梁化身型男大主廚，帶爽樂團及來賓在文觀局宣傳，翁大啖烤鮮蚵，歡迎民眾來嘉「喝啤酒，吃烤鮮蚵，觀賞樂團、火舞及煙火秀」。

漁人碼頭委託民營後，前縣長張花冠任內最後1年未編海之夏祭預算，翁章梁上任延續陳明文及張花冠任內活動，籌400萬元預算，加上台啤及雲嘉南濱海管理處贊助共200多萬元，比照過去規模舉辦，翁章梁與雲嘉南濱處長徐振能、爽樂團及來賓舉啤酒杯，齊聲喊「Like嘉玩一夏」，預告海之夏7月4日開幕，森巴鼓學生載歌載舞同歡，現場嗨到最高點！

海之夏除邀請鼓鼓(呂思緯)、甜美女神邵雨薇、實力派歌手孫盛希、ØZI和來自泰國的音樂神童蓋兒開唱，行銷東石有名蚵仔，辦台啤豪爽夜，讓遊客吹海風、嘗海鮮、吃燒烤！另往年煙火施放只有開閉幕各5分鐘，今年加碼施放到15分鐘。

今年首度在東石街上辦踩街遊行，7月4日下午4點踩街嘉年華，結合30家優質商家推出「東石大紅包活動」，讓活動、觀光與購物相互拉抬觀光效益，提供民眾憑摺頁截角購物9折優惠，活動7月6日起至31日止。