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東石海之夏祭改名海之夏 翁章梁變身型男主廚賣力行銷

2019-06-27 11:37聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣府每年暑假在東石漁人碼頭舉辦海之夏祭，連辦12年，今年順應地方民情，為免颱風雨神攪局，將「祭」拿掉，改名「海之夏」，定7月6日至14日連續2個週末登場，今年以「Like嘉玩一夏」為概念發想，取諧音Like(來)嘉玩一夏(下)，上午縣長翁章梁化身型男大主廚，帶爽樂團及來賓在文觀局宣傳，翁大啖烤鮮蚵，歡迎民眾來嘉「喝啤酒，吃烤鮮蚵，觀賞樂團、火舞及煙火秀」。

漁人碼頭委託民營後，前縣長張花冠任內最後1年未編海之夏祭預算，翁章梁上任延續陳明文及張花冠任內活動，籌400萬元預算，加上台啤及雲嘉南濱海管理處贊助共200多萬元，比照過去規模舉辦，翁章梁與雲嘉南濱處長徐振能、爽樂團及來賓舉啤酒杯，齊聲喊「Like嘉玩一夏」，預告海之夏7月4日開幕，森巴鼓學生載歌載舞同歡，現場嗨到最高點！

海之夏除邀請鼓鼓(呂思緯)、甜美女神邵雨薇、實力派歌手孫盛希、ØZI和來自泰國的音樂神童蓋兒開唱，行銷東石有名蚵仔，辦台啤豪爽夜，讓遊客吹海風、嘗海鮮、吃燒烤！另往年煙火施放只有開閉幕各5分鐘，今年加碼施放到15分鐘。

今年首度在東石街上辦踩街遊行，7月4日下午4點踩街嘉年華，結合30家優質商家推出「東石大紅包活動」，讓活動、觀光與購物相互拉抬觀光效益，提供民眾憑摺頁截角購物9折優惠，活動7月6日起至31日止。

活動與台啤合作，以喝啤酒、嘗海鮮概念，打造兼顧聽覺、味蕾「台啤豪爽」，還有知名「即將成真火舞團」演出、閉幕15分鐘煙火秀； 結合家樂福旅行社推出「食在東石小旅行」行程；活動期間下午1點起至晚會結束，「東石國中－東石漁人碼頭」區間有免費接駁車，活動資訊公布「東石海之夏」臉書粉絲專頁。

嘉義縣長翁章梁化身型男大主廚，帶爽樂團及來賓在文觀局宣傳東石海之夏，大啖烤鮮蚵。...
嘉義縣長翁章梁化身型男大主廚，帶爽樂團及來賓在文觀局宣傳東石海之夏，大啖烤鮮蚵。記者魯永明／攝影
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嘉義縣東石海之夏宣傳會，爽樂團表演。　記者魯永明／攝影
嘉義縣東石海之夏宣傳會，爽樂團表演。　記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(右五)化身型男大主廚，帶爽樂團及來賓在文觀局宣傳東石海之夏。記者...
嘉義縣長翁章梁(右五)化身型男大主廚，帶爽樂團及來賓在文觀局宣傳東石海之夏。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁化身型男大主廚，帶爽樂團及來賓在文觀局宣傳東石海之夏。記者魯永明／...
嘉義縣長翁章梁化身型男大主廚，帶爽樂團及來賓在文觀局宣傳東石海之夏。記者魯永明／攝影
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東石漁人碼頭翁章梁
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