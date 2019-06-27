善化登山隊與神同行 請來慶安宮百年媽祖同登玉山

2019-06-27 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市善化「希諾奇」登山隊「與神同行」，10名隊員日前由善化慶安宮「四媽」陪伴登玉山，凌晨3點上山，，隊員輪流接力背媽祖，成功登頂回到起點花了近15小時，雖然辛苦又疲憊，全隊上下都很開心能有媽祖一路加持攻頂。

隊員陳一郎的女兒今年國中畢業，當天是女兒生日，他事先與女兒約定要帶她一起登玉山，還要在山頂唱生日快樂歌慶生，「雖然走到腳有點抬不起來，但為了實現對愛女承諾，只能一路苦撐」。

陳一郎與唱閩南語知名的歌手同名，他說，與女兒一起攻玉山，在山頂唱生日快樂歌，這一路再辛苦都值得。

「希諾奇」登山隊是善化市場熱愛登山的攤商成組，假日四處處登山，其實已上過玉山多次，日前再度規劃玉山行程時，劉子堅突然想到何不邀請在地大廟慶安宮媽祖同行。

眾人擲筊請示媽祖，媽祖也欣然同意，出發前23日到慶安宮迎媽祖上車，24日凌晨隊員背著神像自從登山口出發，經排雲山莊一路攻頂。「因事先與媽祖約定，小雨就走、大雨就撤」，結果媽祖有保佑、一路小雨，雖風強又缺氧，仍順利的攻頂。眾人攻頂焚香呈報雨就停了，也順利在下午5點半回到登山口，將媽祖送回慶安宮。