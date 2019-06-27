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台南市張家百年古井 文資處今天會勘

2019-06-27 10:17聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市文化資產管理處人員及古蹟委員上午10點前往台南市東區新樓醫院前，會勘「清代張家聚落百年古井」、「原蘇丁受醫生看診間」，展開文化資產價值評估。這場會勘行動，吸引不少關心文化資產的市民，前往關心。

據了解，台南鐵路地下化工程今年5月初原本要執行強制拆除作業，因地方提報現場有百年古井喊卡，台南市府文化資產管理處曾請古蹟委員前往現場了解，初步從外觀上，看不出有保存的價值，5月曾回文給提報者，認為張家古井沒有特色，不予列冊追蹤，引發文史人士批評太草率，質疑是為地下化工程背書。文史工作者張明山說，張家早期做糖業，應是製糖用古井，雖60年未使用，仍有清澈井水，是活井。特色是井內有坎梯，井深約4點6公尺。

今天文資處再度請古蹟委員前往前鋒路會勘張古井外，位在青年路口附近的台南昔日名醫蘇丁受診所，雖然未鐵路地下化影響，但在斷垣殘壁中顯得孤寂，地方上正發起保存這棟老建物，為地下化拆遷留下一些歷史痕跡。

老診所歷經風霜顯得殘破，但屋內仍留有當年老醫師看診時的針頭、藥品等器具，據悉目前產權為私人所有，在周邊都已被拆除情況下，老屋前景堪憂。

台南文化守護行動成員發起保存保存蘇丁受診所，台南市文化資產管理處則表示，尚未接到相關訊息，但如果地方上有提報，會再組成委員會前往現場了解。

台南市張家古井。記者黃宣翰/攝影
台南市張家古井。記者黃宣翰/攝影
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台南市文資處人員會勘張家古井，小朋友也好奇觀看。記者黃宣翰/攝影
台南市文資處人員會勘張家古井，小朋友也好奇觀看。記者黃宣翰/攝影
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文化資產古蹟鐵路地下化
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