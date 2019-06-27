1碗僅20元！豆花叔日擺攤7小時 賺銅板支撐怪病妻兒

2019-06-27 10:19 聯合新聞網 綜合報導



台南市區一個豆花攤，靠著賣出一碗碗僅20元的豆花，度過生活難關。 圖擷自 臉書粉絲專頁「光線」 分享 facebook

社會的各個角落，有許多人默默咬著牙為自己的生計打拚。台南市區一個小小豆花攤，每日擺攤7小時，一碗豆花只賣20元，卻扛起了一家三口的生活重擔。

專門報導角落攤販故事的臉書粉絲專頁「光線」，日前赴台南採訪了經營這個豆花攤的邱叔叔。夏天是豆花攤生意最好的季節，邱叔叔與妻子每天頂著大太陽推著攤子出門，一賣就是7小時，風吹日曬再苦也得撐下去，因為他們必須與「怪病」搏鬥。

邱叔叔的妻子罹患「單純性水疱性表皮鬆懈症」即俗稱的「泡泡龍症」，只要處於高溫下皮膚就會長出水泡，苦不堪言，而他們的兒子也遺傳到相同的罕病，一家子的生活負擔更加沉重。但他們沒有逃避的權利，夫妻倆一個在家製作手工豆花，一個外出擺攤，相互扶持，共度難關。

雖然生活辛苦，但邱叔叔的豆花只賣佛心價，一碗原味傳統豆花只賣20元，就算是加料版的花生、紅豆、珍珠豆花，也只要25元，幾乎是一般市面上的半價。不少網友看完故事後相當感動，直說一定要去找邱叔叔買豆花，更有已吃過的網友表示，這家豆花真材實料，豆漿濃純香，老闆也很客氣，真的很值得推薦。

豆花擺攤地點與時間：

台南市崇明路與崇學路交叉口（大榕樹下），15:30至22:30，賣完為止