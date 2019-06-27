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聯合報黑白集／你當過老人嗎？政府任砍養老年金的冷酷

菱角殼燒成炭化變「烏金」 用來種稻拚出產銷履歷

2019-06-27 07:33聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南官田區大力推動「烏金」，將菱角殼炭化做成吸附包淨化空氣，也嘗試進行土壤改善，官田青農胡育健4年前因父親年老出車禍後，辭掉工作返家接手菱角田，並參加「小地主大佃農」承租近17公頃農地，多元化經營菱角、稻米芒果、胡麻、雜糧等，他將菱角殼燒製菱殼炭用來淨化水質，再二次利用進行稻田土壤改良，種植的台南16號台南越光米，不只少用肥料也不噴農藥，收益還提高，今年已取得產銷履歷證明。

胡育健去年獲全台百大青農肯定，去年開始利用菱殼炭淨化菱角田的水質，菱角收成後，將菱殼炭二次回收撒入稻田，用耕耘機翻耕，改善日益酸化的土壤，，胡育健說加入菱殼炭後，原本一期兩次的噴藥都省了，且栽培管理更輕鬆。今年種植三分多的台南16號稻米，每分地1300台斤產量，成果豐碩。

胡育健家中原只有幾分地種植芒果和菱角，他返鄉務農雖只有5年，但不斷地學習、嘗試與創新，在「小地主大佃農」政策鼓勵下，經營的農田面積近17公頃，且種植的作物包括愛文芒果、稻米、菱角、黑豆、胡麻等，相當多元，還加工「薯條芒果乾」很受歡迎。

胡育健說，要永續經營農業，也要對得起良心，重視用藥安全，自己和親友吃最多，不能害人，用菱殼炭讓農地更好管理，少施藥又增加收益，今年還申請成立育健幸福農場，並建立品牌行銷，朝向農業體驗園區邁進，讓更多人來親近農業，推廣食農教育，他用兩年時間，將菱角殼從農業廢棄物轉化為可改善土壤的有用資源，踏出農業循環經濟的第一步。

台南官田青農胡育健將菱殼炭運用到稻米種植，減少農業廢棄物，達到循環經濟。記者吳淑...
台南官田青農胡育健將菱殼炭運用到稻米種植，減少農業廢棄物，達到循環經濟。記者吳淑玲／攝影
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菱殼炭三用，從清淨空氣、淨化水質的改善土壤。記者吳淑玲／攝影
菱殼炭三用，從清淨空氣、淨化水質的改善土壤。記者吳淑玲／攝影
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