菱角殼燒成炭化變「烏金」 用來種稻拚出產銷履歷

2019-06-27 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田區大力推動「烏金」，將菱角殼炭化做成吸附包淨化空氣，也嘗試進行土壤改善，官田青農胡育健4年前因父親年老出車禍後，辭掉工作返家接手菱角田，並參加「小地主大佃農」承租近17公頃農地，多元化經營菱角、稻米及芒果、胡麻、雜糧等，他將菱角殼燒製菱殼炭用來淨化水質，再二次利用進行稻田土壤改良，種植的台南16號台南越光米，不只少用肥料也不噴農藥，收益還提高，今年已取得產銷履歷證明。

胡育健去年獲全台百大青農肯定，去年開始利用菱殼炭淨化菱角田的水質，菱角收成後，將菱殼炭二次回收撒入稻田，用耕耘機翻耕，改善日益酸化的土壤，，胡育健說加入菱殼炭後，原本一期兩次的噴藥都省了，且栽培管理更輕鬆。今年種植三分多的台南16號稻米，每分地1300台斤產量，成果豐碩。

胡育健家中原只有幾分地種植芒果和菱角，他返鄉務農雖只有5年，但不斷地學習、嘗試與創新，在「小地主大佃農」政策鼓勵下，經營的農田面積近17公頃，且種植的作物包括愛文芒果、稻米、菱角、黑豆、胡麻等，相當多元，還加工「薯條芒果乾」很受歡迎。