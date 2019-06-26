嘉縣養雞場惡臭未解 里長請辭

2019-06-26 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成村民困擾，大批村民上個月25日到畜殖場抗爭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

嘉義縣的養豬、雞場，長期製造臭味，引發民怨，台糖義竹鄉岸內畜殖場遭當地居民抗爭，被迫要遷場，還被環保局重罰百萬元；朴子市崁後里長葉金明最近也因里內養雞場製造臭味破壞環境，卻無力解決，感到失望，向市長吳品叡請辭被慰留。

行政院副院長陳其邁日前到嘉義縣，與嘉義縣長翁章梁座談，現場開放提問，民眾當場抱怨畜牧業長期散發臭味，翁章梁說，將以「勤查重罰」和「輔導改善」雙管齊下，解決問題。

台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成東光和東榮村民困擾，引發抗爭，台糖計畫改建現代水簾式密閉豬舍，降低臭味，但村民仍要求遷場。

縣府主動找專家協助畜殖場改善臭味，立委蔡易餘也與台糖總經理協商，正尋覓新場址。畜殖場上月21日還因未經放流口排放豬糞尿廢水，已是5度違反水汙法，被環保局重罰百萬元。

台糖畜殖事業部副執行長溫元文說，畜殖場遇大雨溢流，已啟動廢水處理，並非故意破壞環境，針對開罰，會持續與環保局溝通。

另外，朴子市崁後里只有800多人，卻有多達3座養雞場，逾百萬隻雞，長期製造雞屎臭味，破壞環境，里長葉金明常接到里民抱怨，希望縣府停發新建雞場許可證，卻無力解決，向市長吳品叡請辭。吳慰留葉，並承諾要求縣府修法，管制畜牧場設置總量。

農業處畜牧科說，依3年前通過的新設置畜牧場管理自治條例，畜牧場設置並無總量管制規定，只要符合法定周界範圍及設施，經鄉鎮市公所初審和縣府複審通過後，就會發畜牧場許可證。