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水庫聯通管工程座談 黃偉哲提二不一要原則

2019-06-26 21:46中央社 台南26日電

親民黨立委周陳秀霞與台南市議員周奕齊今天下午在玉井區公所舉辦曾文南化聯通管工程座談會，受邀出席的台南市長黃偉哲提出不影響交通、不衝擊地方產業及適當回饋等「二不一要」原則。

座談會邀請經濟部水利署官員、黃偉哲等人與在地民眾參加，直接面對面溝通。

周奕齊指出，為了曾文水庫、南化水庫水源聯接，政府在前瞻基礎建設計畫編列新台幣120億元興建曾文南化聯通管工程，地方雖樂觀其成；但經濟部水利署卻將原本沿曾文溪沿岸往南施工的計畫，改為沿台3線道路埋設直徑2.7公尺、長25公里的水管。

他說，地方民眾認為，這樣將嚴重衝擊交通與生活環境，原本4線道縮減許多，且工期長達6年以上，因此才會反對。

黃偉哲表示，台南市政府的立場，就是為受聯通管工程影響的山區居民爭取應有的回饋與福利。在工程招標前也多次請水利署說明工程的必要性與安全性，並強調工程必須以居民的生命財產安全為最高原則。

他說，曾文南化聯通管工程是國家重大的水利建設，有助於提升台南與鄰近縣市的水源調度。但他主張要有「二不一要」原則，首先是不能影響交通；第二是不能衝擊地方產業；第三則是要有適當回饋與福利。

黃偉哲表示，水利署已同意，初步規劃在楠西區、玉井區與南化區，持續5年提供各區里回饋金。這也是今天水利署提出發放方案來討論的原因，讓鄉親一起來了解，如何讓聯通管行經的地區獲得回饋補助。

他說，隨著聯通管工程進行，中央未來會與地方政府積極合作，以更多元的形式協助山區發展。也希望水利署務必重視民眾意見，正面回應民眾疑慮；市府將繼續為居民爭取適當回饋，替地方創造多贏局面。

水利署黃偉哲南化水庫
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