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日本公務員愛上台南 先當女婿再出書寫府城文化

2019-06-26 19:00中央社 台南26日電

日本派駐台灣的公務員阿部真行在派駐6年期間不但成了台南女婿，近期還寫書向日文讀者介紹府城文化，其中收錄台日文化差異的「豆知識」，呈現他對台南細膩的觀察與情感。

2013年6月被日本群馬縣水上町政府派到台南市政府的阿部真行，是目前日本政府唯一派駐在台灣的公務員。他在台南6年期間，不但結婚成了台南女婿，最近，他執筆1年的「台灣．台南．安平」日文專書也即將在日本發行。

書中，阿部真行介紹台南的菜市場文化、老街文化、外食文化、廟的文化、騎機車的文化及眾多古蹟，圖文並茂與讀者分享台南的小吃美食。

在阿部真行眼中，台南是台灣的歷史之都，「沒來過台南，不算來過台灣」。

他說，因台灣和日本的行政區域制度不同，不少日本人以為台南只是個小地方。因為日本的「市」在「縣」之下；但事實上，「台南市」是直轄市，位階相當於日本的「縣」，豐富而值得探索。

阿部真行也提到，很多日本人還不知道，台南的歷史和日本牽連最深，很多喜愛日本文化的台灣人民都住在台南。

阿部真行在書中整理了許多台日文化差異，以工作方式為例，日本人慎重，一旦決定就不喜歡變動；而台灣人當機立斷又果決，不在意變動。另外，台灣人非常重視人際關係、愛面子、相信緣份，都和日本人不太一樣。

他還在書中提及一些有趣的「豆知識」，像是台灣的「乾杯」是「杯子內要喝乾」，杯子空空才有禮貌，但日本的「乾杯」是只喝一小口就把杯子放下，所以台日交流時，常聽到要「台式乾杯」或「日式乾杯」。還有，日本人喜歡空腹喝酒，台灣人卻喜歡吃飽再來喝酒，都是有趣差異。

這本由阿部真行執筆的「台灣．台南．安平」日文專書，將於7月5日在日本群馬縣廳的「台灣祭」發行，是第一本由日本出版社、日本公務員、台灣政府機關三方合作出版的關於台南的日文書籍，全書共108頁，可視為阿部真行在台南6年的成績單。全書除了介紹他的工作內容、介紹台南、安平，還收錄他為日本群馬縣上毛新聞社撰寫的7篇文章，以及台日文化差異的「豆知識」等。

阿部真行公務員
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