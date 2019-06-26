影／路口設置紅綠燈要先問過1800地主？公所澄清僅13人

2019-06-26 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣北港鎮新南路、慶華街交叉路口，車禍事件頻傳，但地方爭取設置紅綠燈，傳出有1800多名地主屢遭碰壁，縣議員蔡孟真也接獲陳情，她要求相關單位盡速想方法解套；北港鎮公所表示，經查是誤會一場，會盡速完成相關程序。

「車禍不斷讓人膽戰心驚」北港鎮新街里長王昭人無奈說，新南路、慶華街路口對外可連接台19線、縣道145線，也因車流量大加上沒有號誌，汽機車駕駛車速快，光是上周就有3起車禍事件。

她表示，最近一起還是嚴重車禍，3輛車追撞一起連一旁的路燈都撞壞，一度路口昏暗直到最近才修好，她已經接到好個住戶陳情，大家都怕有天車子突然撞進家門，因此她向縣議員蔡孟真和北港鎮公所求助，希望在路口裝設交通號誌。

蔡孟真也提到，服務處一個月以來至少也接到5次車禍陳情，她自己也曾目睹2次意外，所幸都無傷亡，她接獲陳情也多次邀北港鎮公所、縣警察局等單位會勘，但都選好設置地點，卻傳出該路段有將近1800多位地主，要設置得經過同意。

她也質疑，標好的號誌地點一旁30公分即是電線桿，早期可設電線桿，如今要增設個交通號誌卻一延再延讓人不解，此事攸關民眾交通安全，盼相關單位解套。