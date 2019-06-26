親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

港商得標涉國安疑慮！投審會3理由駁回台北雙子星開發案

美中貿易談判 美國財長：已完成90％協議了

影／路口設置紅綠燈要先問過1800地主？公所澄清僅13人

2019-06-26 16:40聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣北港鎮新南路、慶華街交叉路口，車禍事件頻傳，但地方爭取設置紅綠燈，傳出有1800多名地主屢遭碰壁，縣議員蔡孟真也接獲陳情，她要求相關單位盡速想方法解套；北港鎮公所表示，經查是誤會一場，會盡速完成相關程序。

「車禍不斷讓人膽戰心驚」北港鎮新街里長王昭人無奈說，新南路、慶華街路口對外可連接台19線、縣道145線，也因車流量大加上沒有號誌，汽機車駕駛車速快，光是上周就有3起車禍事件。

她表示，最近一起還是嚴重車禍，3輛車追撞一起連一旁的路燈都撞壞，一度路口昏暗直到最近才修好，她已經接到好個住戶陳情，大家都怕有天車子突然撞進家門，因此她向縣議員蔡孟真和北港鎮公所求助，希望在路口裝設交通號誌。

蔡孟真也提到，服務處一個月以來至少也接到5次車禍陳情，她自己也曾目睹2次意外，所幸都無傷亡，她接獲陳情也多次邀北港鎮公所、縣警察局等單位會勘，但都選好設置地點，卻傳出該路段有將近1800多位地主，要設置得經過同意。

她也質疑，標好的號誌地點一旁30公分即是電線桿，早期可設電線桿，如今要增設個交通號誌卻一延再延讓人不解，此事攸關民眾交通安全，盼相關單位解套。

北港鎮公所機要祕書張誌誠指出，號誌設置地點屬私有地，原一度傳出有1800多名地主，經查僅有13人是誤傳，也因過去曾有設置後遭地主抗議，因此避免類似情況發生，近期會邀地主、居民與相關單位到場會勘與協調，盡快設置紅綠燈。

縣議員蔡孟真（右）到場會勘也關心民眾行車安全。記者李京昇／攝影
縣議員蔡孟真（右）到場會勘也關心民眾行車安全。記者李京昇／攝影
分享
雲林縣北港鎮新南路、慶華街交叉路口，車禍事件頻傳，地方盼設置交通號誌。記者李京昇...
雲林縣北港鎮新南路、慶華街交叉路口，車禍事件頻傳，地方盼設置交通號誌。記者李京昇／攝影
分享
縣議員蔡孟真（右）質疑標好的號誌設置點一旁就是電線桿，卻遲遲無法設置讓人費解。記...
縣議員蔡孟真（右）質疑標好的號誌設置點一旁就是電線桿，卻遲遲無法設置讓人費解。記者李京昇／攝影
分享
雲林縣北港鎮新南路、慶華街交叉路口，車禍事件頻傳，地方盼設置交通號誌。記者李京昇...
雲林縣北港鎮新南路、慶華街交叉路口，車禍事件頻傳，地方盼設置交通號誌。記者李京昇／攝影
分享

北港車禍警察
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

雨季到！嘉義縣261處排水溝淤積 翁章梁率隊清淤

2019-06-26 16:32

響應「天使之眼守護家園」 台南5建商捐340多萬

2019-06-26 15:46

吃喝玩樂勁在嘉縣活動取消？縣府：假消息！如期舉辦

2019-06-26 16:25

台糖岸內畜殖場未依規定排放養豬廢水 環保局重罰百萬

2019-06-26 13:55

台南官田大崎藝術芒果 推動偏鄉兒童藝術

2019-06-26 13:37

雲林就業博覽會周六登場 1500個職缺連台塑也徵才

2019-06-26 12:58

斗六自來水管線區網建置 22區將輪流停水測試

2019-06-26 12:34

台南公車運量成長六都第一 今年可望破2200萬人次

2019-06-26 12:06

石雕大象「生了」一窩虎頭蜂 專家提醒要小心

2019-06-26 10:20

南市議員 促實驗中學「破蛋」

2019-06-25 23:57

雲林縣、嘉義縣實驗國中：幫助學生多元發展

2019-06-25 23:55

嘉市消防局東區分隊 高級救護員每日輪值

2019-06-25 23:53

斥資1.1億 土庫國小新校舍、活動中心動土

2019-06-25 23:50

賣劣質芒果 農民安心標章被撤

2019-06-25 23:48

獎金少 台南身障選手被挖角

2019-06-25 22:51

影／天空破洞出現4個雨瀑 他驚呼目睹直升機穿越

2019-06-25 21:06

台西文蛤大量暴斃育成率低 雲縣府邀專家學者找原因

2019-06-25 18:17

太扯了！民眾私畫停車格位 被網友踢爆

2019-06-25 17:13

網友到台南買到爛果? 有安心標章再下手

2019-06-25 16:34

北港230歷史義民廟 月底舉辦文化季推出義犬小神衣

2019-06-25 14:06

農躍國際嘉義縣農產加工品 獲三大國際美食獎13個獎項

2019-06-25 14:05

雲林良品行銷大陸 張麗善簽5億價購協議

2019-06-25 13:14

身障運動全國第2 台南獎金少、選手被挖角

2019-06-25 12:38

桃園銀髮族來嘉義 黃敏惠：不可忽視的旅遊族群

2019-06-25 12:15

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

「吃素的酷斯拉」害慘屏東農 抓到牠可獲老鷹紅豆獎勵

2019-06-26 13:15

水公司新舊管工程 苗栗近萬用戶27日上午停水23小時

2019-06-25 22:11

竹37線北埔冷泉附近崩塌百米長 緊急封閉道路

2019-06-25 22:25

基隆碇內晚間2500多戶大停電 居民聽到3次爆炸聲

2019-06-25 20:18

竹市東門城大改造 拆橋填平廣場縮車道擴大人行空間

2019-06-26 14:56

台北市再添親子樂園 華山大草原遊戲場今天開放

2019-06-26 08:05

桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉

2019-06-25 20:33

恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用

2019-06-25 18:18

斗六自來水管線區網建置 22區將輪流停水測試

2019-06-26 12:34

石雕大象「生了」一窩虎頭蜂 專家提醒要小心

2019-06-26 10:20

兼顧交通及綠美化 蘆洲鴨母港溝擬擴至300停車位

2019-06-25 18:44

影／天空破洞出現4個雨瀑 他驚呼目睹直升機穿越

2019-06-25 21:06

台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春

2019-06-25 18:43

雲林就業博覽會周六登場 1500個職缺連台塑也徵才

2019-06-26 12:58

台中10.3萬戶大停水 提早在明天凌晨1點恢復供水

2019-06-25 22:34

基隆碇內25日晚間2500戶停電 原因竟是鳥巢害的

2019-06-26 14:55

韓國瑜29日屏東造勢取消後 換柯文哲要來了

2019-06-26 14:51

13公頃桃園龜山苗圃 變身市民後花園

2019-06-26 08:06

埔里花卉物流中心活化有譜 陳吉仲允修交公所管理

2019-06-25 19:34

封島近5年 基隆嶼重新開放登島觀光

2019-06-25 18:57

大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36

廠商叫停 北捷列車恐無免費WiFi？

2019-06-25 23:24

地震模擬演練 竹山東華醫院：921當年廣場上擺滿大體

2019-06-25 18:45

砍檳榔樹改種夏雪芒果 屏東青農返鄉堅持友善耕種

2019-06-26 12:20

伴唱機新科技 把Youtube歌曲去除原唱人聲就可唱

2019-06-26 12:13

經商有成回饋社會 麵包董事長捐救護車

2019-06-26 12:11

阿公阿嬤舞力全開 原民健康操全國決賽台東登場

2019-06-26 09:55

網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善

2019-06-25 21:07

影／桃竹苗4首長戴禮拜帽 見證穆斯林友善環境

2019-06-25 20:57

賣劣質芒果 農民安心標章被撤

2019-06-25 23:48

潘恒旭：應邀出席 市府：別抹黑、抹紅

2019-06-25 22:49

特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看

2019-06-25 19:43

基隆嶼迎客 攻頂給證書 5千多人預約

2019-06-25 23:41

竹市府教育處長黃錦能上任 首位退休參議回任一級主管

2019-06-26 14:57

雙北公車結合大數據 7月1日起上下車刷卡

2019-06-26 13:59

方便機車考照 麻豆監理站暑假下鄉到新化

2019-06-26 08:18

罕見！電桿長出火龍果

2019-06-25 22:54

花蓮天坑擴大 進逼台11線

2019-06-25 23:24

台南公車運量成長六都第一 今年可望破2200萬人次

2019-06-26 12:06

旗津溫州小三通 陸委會批騙局

2019-06-25 22:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top