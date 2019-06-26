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雨季到！嘉義縣261處排水溝淤積 翁章梁率隊清淤

2019-06-26 16:32聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長翁章梁（左）、立委蔡易餘（右）與社區志工在布袋鎮清水溝。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左）、立委蔡易餘（右）與社區志工在布袋鎮清水溝。圖／縣府提供
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梅雨鋒面一波波，雨水多，又颱風期將近，嘉義縣村里大調查發現，轄區共有261處排水溝有清淤疏溝的急迫， 今天上午縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑及環保局長張根穆與社區志工，在布袋鎮一起清水溝，截至目前，環保局執行14個鄉鎮市共72村里清溝工作，總計清理長度達70公里，總清淤量達42.2公噸。

縣府及各鄉鎮市公所加強水溝清淤，做防颱準備，防淹水，翁章梁上午到布袋鎮江山里視察，宣示專責清溝人員、清溝車及水車整備完成，將深入各鄉鎮市易淹或阻塞淤積區段，展開清疏。

翁章梁說，水溝就像人體血管，血管暢通身體運作機能才會健全，如果沒有清得乾淨，社區就會生病，透過村里大調查發現，共261處有清溝的必要，縣府會盡速清理，杜絕病媒蚊孳生源，預防登革熱發生，呼籲民眾注意水溝蓋是否阻塞，縣府設置兩支清淤專線（05）3620808、3620800 ，盡速加緊水溝清淤工作。

環保局針對縣內易積淹水地區側溝進行檢視及清淤，規劃風雨來襲期間，加派人力進行各區全面巡查，若發現街道水溝蓋上有垃圾堆積立即處理。若民眾有泡水傢俱需清運，可撥打電話至鄉鎮市公所清潔隊，聯絡協助載運，或撥打環保局24小時民眾陳情專線（05）3620800。

嘉義縣長翁章梁（左）、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑及環保局長張根穆與社...
嘉義縣長翁章梁（左）、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑及環保局長張根穆與社區志工，在布袋清水溝。圖／縣府提供
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嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮江山里視察，宣示專責清溝人員、清溝車及水車整備完成，將...
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮江山里視察，宣示專責清溝人員、清溝車及水車整備完成，將深入各鄉鎮市易淹或阻塞淤積區段，展開清淤。圖／縣府提供
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嘉義縣環保局人員及清潔隊員展開排水溝清淤。圖／縣府提供
嘉義縣環保局人員及清潔隊員展開排水溝清淤。圖／縣府提供
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翁章梁淹水
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