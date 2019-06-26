台南今年度首次開發區土地標售 全數脫標

2019-06-26 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市政府108年度首次開發區土地聯合標售今天完成開標，共標售18標，底價約94億元，標售結果全數脫標，總價共109億元，溢價率為16.03%。台南市長黃偉哲表示，此次土地標售重點是依法優先償還開發總費用，減少利息支出，財務自償，並非創造盈餘，希望得標者盡速規畫建築，帶動地方繁榮與發展。

南市地政局指出，此次標售土地除了住宅區之外，還有平實營區商業區、永康創意設計園區生活服務專用區等，最受矚目的平實營區商業區45、46地號，總面積約3657坪，得標價約每坪98萬，由來自台中的開發建設公司得標，土地使用分區適合作為旅館、商場等商業區使用，打造東區現代化的商業中心。

地政局長陳淑美表示，開發區開發完成後，市府可以取得公共設施用地，在開發區興建公園、道路、停車場、滯洪池、排水箱涵等，為地方進行環境整理，優化公共設施建設，促進都市發展，標售抵費地所得價款償還重劃總費用後，若有盈餘，市府將依規定把經費留供重劃區內增添建設與市民共享。