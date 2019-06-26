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吃喝玩樂勁在嘉縣活動取消？縣府：假消息！如期舉辦

2019-06-26 16:25聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣文化觀光局砸大筆預算，籌辦春遊活動「吃喝玩樂勁在嘉義」，免費送購物券，安排大咖歌星藝人演出，吸引大批民眾，但23日周日碰上大雨，因縣府前廣場場地泥濘延期，事後，傳出活動將取消不辦，紛紛詢問縣府是否真的不辦？ 縣府表示，企畫最強、卡司最強的春遊活動，周休29、30日在縣府前廣場隆重登場，不會取消。　

文化觀光局長許有仁說，吃喝玩樂勁在嘉義活動引起廣大迴響，特別是首創購物券發放，遊客滿意度最高，活動開跑第一天，每梯次都破千人排隊，參與展攤店家忙碌，笑得合不攏嘴，有的攤商希望每月都能辦這樣藝文活動，購物券發放促進買氣，創造比一般活動更強的消費力。

許有仁指出，雖然23日因場地積水無法如期舉辦，但一定會將活動辦完，將更新後活動資訊公布活動粉絲專頁，遊客可上臉書搜尋最新、最即時活動訊息，民眾關心的購物券，原本23日預計發出4500張，將在29、30日晚間6點加開時段各補發2250張，會將全部購物券發放完畢，29及30日下午3點至6點，安排小朋友喜歡的折氣球、吹泡泡街頭藝人表演。

「吃喝玩樂勁在嘉義」活動訊息會即時公布在活動專屬的粉絲專頁「吃喝玩樂勁在嘉義」，若遊客對活動訊息有疑問，可至粉絲專頁查詢，避免因來路不明的假訊息、假消息混淆，錯失參加活動機會。

嘉義縣政府文化觀光局春遊活動「吃喝玩樂勁在嘉義」，免費送購物券，安排大咖歌星藝人...
嘉義縣政府文化觀光局春遊活動「吃喝玩樂勁在嘉義」，免費送購物券，安排大咖歌星藝人演出，23日周日碰上大雨延期，事後，傳出活動取消不辦， 縣府澄清假消息，公布周休29、30日表演節目表。圖／縣府提供
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嘉義縣政府文化觀光局春遊活動「吃喝玩樂勁在嘉義」，免費送購物券，安排大咖歌星藝人...
嘉義縣政府文化觀光局春遊活動「吃喝玩樂勁在嘉義」，免費送購物券，安排大咖歌星藝人演出，23日周日碰上大雨延期，事後，傳出活動取消不辦， 縣府澄清假消息，公布周休29、30日表演節目表。圖／縣府提供
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