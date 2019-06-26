吃喝玩樂勁在嘉縣活動取消？縣府：假消息！如期舉辦

2019-06-26 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣文化觀光局砸大筆預算，籌辦春遊活動「吃喝玩樂勁在嘉義」，免費送購物券，安排大咖歌星藝人演出，吸引大批民眾，但23日周日碰上大雨，因縣府前廣場場地泥濘延期，事後，傳出活動將取消不辦，紛紛詢問縣府是否真的不辦？ 縣府表示，企畫最強、卡司最強的春遊活動，周休29、30日在縣府前廣場隆重登場，不會取消。

文化觀光局長許有仁說，吃喝玩樂勁在嘉義活動引起廣大迴響，特別是首創購物券發放，遊客滿意度最高，活動開跑第一天，每梯次都破千人排隊，參與展攤店家忙碌，笑得合不攏嘴，有的攤商希望每月都能辦這樣藝文活動，購物券發放促進買氣，創造比一般活動更強的消費力。

許有仁指出，雖然23日因場地積水無法如期舉辦，但一定會將活動辦完，將更新後活動資訊公布活動粉絲專頁，遊客可上臉書搜尋最新、最即時活動訊息，民眾關心的購物券，原本23日預計發出4500張，將在29、30日晚間6點加開時段各補發2250張，會將全部購物券發放完畢，29及30日下午3點至6點，安排小朋友喜歡的折氣球、吹泡泡街頭藝人表演。