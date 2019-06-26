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台糖岸內畜殖場未依規定排放養豬廢水 環保局重罰百萬

2019-06-26 13:55聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成東光村及周邊東榮村民困擾、抗爭，台糖計劃改建現代水簾式密閉豬舍，村民不接受，立委蔡易餘出面協調，要求台糖3年內遷場，村民多次陳情報案指畜殖場偷排，環保局查獲畜殖場5月21日未經放流口排放豬糞尿廢水，事證明確，將依水汙法重罰百萬元。

環保局說，元月至今共查獲岸內畜殖場5次違反水汙法，其中5月21日未經放流口排放高濃度養豬廢水，由原水收集溝直接溢流排放到溝渠，事證明確，廢水送檢驗，不符合放流水排放標準，情節嚴重，已通知台糖陳述意見，將重罰百萬元，台糖不服可提訴願，另4次違反情節為疏忽將豬糞尿漏出場外，各違3000元至6萬元不等。

台糖畜殖事業部副執行長溫元文說，畜殖場遇不可抗力大雨溢流，依廢水處理程序作業，與環保局認知有落差，會和環保局溝通，畜殖場積極改善臭味，縣府主動找專家協助，立委蔡易餘日前到畜殖部與台糖總經理等協商，按蔡易餘協調結論3年內遷場，目前正尋覓評估新場址。

上月15日，台糖畜殖部到東光村德興寺辦說明會，與村民不歡而散，上月25日，上百名村民頭綁布條，手拿白布條及旗幟，到畜殖場抗議，情緒激動，撒冥紙喊口號，要求遷場，台糖畜殖事業部經理楊寶賢出面鞠躬致歉，接下陳情書

台糖計畫改建岸內畜殖場，秉持「規模不變、先建後拆」原則，結合沼氣發電、沼液、沼渣資源化運用等多元方式，建造現代化畜殖場，採密閉負壓水簾式設計，豬舍氣體排放符合法令，配合綠能政策，利用「共消化」技術，混合豬糞尿及鄰近區域農業廢棄物進行厭氧流程，再結合沼氣發電系統，轉化為可用電力資源。

嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成東光村及周邊東榮村民困擾、...
嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成東光村及周邊東榮村民困擾、抗爭，大批村民上個月25日 到畜殖場抗爭。資料照片
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嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成東光村及周邊東榮村民困擾、...
嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成東光村及周邊東榮村民困擾、抗爭，環保局查獲畜殖場5月21日未經放流口排放豬糞尿，事證明確，將依水汙法重罰百萬元。資料照片
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