台南官田大崎藝術芒果 推動偏鄉兒童藝術

2019-06-26 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市官田區大崎社區緊鄰烏山頭水庫與國立台南藝術大學，是黑香芒果的主要故鄉，全台60%黑香產自這裡，台南市農業局與大崎藝農合作行銷「大崎藝術芒果」，透過日本插畫家繪製的芒果藝術禮盒，希望將大崎用藥安全的芒果行銷出去，盈餘5%回饋給大崎社區藝術教育。

農業局專委吳俊傑表示，在農業局與農委會水土保持局大力推動農村再生下，「大崎藝術芒果」從 2014年，由南藝大與在地農友合作創立的品牌，以外銷日本的高規格來管理芒果園，推廣用藥安全，讓消費者吃得安心，包裝以愛文、黑香、金煌、玉文等四種不同品種芒果，有如藝術品一般，芒果的營收扣除成本後，會將盈餘5%回饋給社區兒童教育，鼓勵學生及孩童藝術創作，是「藝術」芒果的由來。

台南藝術大學建築所畢業的林健叡，8年前畢業後就留鄉成立「大崎藝術工作室」，與學妹羅婉慈等人，協助大崎社區推動及兒童藝術教推廣，像是大崎兒童藝術圖書館的營運等，林健叡說，大崎是黑香芒果主要產地， 黑香果肉帶有濃郁的「龍眼」味道，藝術禮盒可以挑選不同顏色的芒果組合，可以是愛文，黑香，或昰愛文加黑香。

在行銷上，大崎藝術芒果會與南藝大行銷課程結合，透過學生行銷，也可上臉書「大崎藝術芒果」搜尋相關訊息，或在周一至周五電洽0910961904