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台南官田大崎藝術芒果 推動偏鄉兒童藝術

2019-06-26 13:37聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市官田區大崎社區緊鄰烏山頭水庫與國立台南藝術大學，是黑香芒果的主要故鄉，全台60%黑香產自這裡，台南市農業局與大崎藝農合作行銷「大崎藝術芒果」，透過日本插畫家繪製的芒果藝術禮盒，希望將大崎用藥安全的芒果行銷出去，盈餘5%回饋給大崎社區藝術教育。

農業局專委吳俊傑表示，在農業局與農委會水土保持局大力推動農村再生下，「大崎藝術芒果」從 2014年，由南藝大與在地農友合作創立的品牌，以外銷日本的高規格來管理芒果園，推廣用藥安全，讓消費者吃得安心，包裝以愛文、黑香、金煌、玉文等四種不同品種芒果，有如藝術品一般，芒果的營收扣除成本後，會將盈餘5%回饋給社區兒童教育，鼓勵學生及孩童藝術創作，是「藝術」芒果的由來。

台南藝術大學建築所畢業的林健叡，8年前畢業後就留鄉成立「大崎藝術工作室」，與學妹羅婉慈等人，協助大崎社區推動及兒童藝術教推廣，像是大崎兒童藝術圖書館的營運等，林健叡說，大崎是黑香芒果主要產地， 黑香果肉帶有濃郁的「龍眼」味道，藝術禮盒可以挑選不同顏色的芒果組合，可以是愛文，黑香，或昰愛文加黑香。

在行銷上，大崎藝術芒果會與南藝大行銷課程結合，透過學生行銷，也可上臉書「大崎藝術芒果」搜尋相關訊息，或在周一至周五電洽0910961904

今年度社區也策畫5梯次 「暑假兒童村落藝術體驗營」，有7月6日及7日竹子祕密基地屋；7月13及14日藝崎玩攝影！農村散步小旅行，7 月27日及28日飛越山溝！投石器組裝車，8月10日及11日竹子祕密基地屋，8月17日及18日我的大地色彩收藏箱，報名資訊可上臉書「大崎兒童藝術圖書館」搜尋相關訊息，或在周一至周五電洽0910961904

台南藝術大學建築所畢業的林健叡（右）與羅婉慈留鄉成立「大崎藝術工作室」，協助大崎...
台南藝術大學建築所畢業的林健叡（右）與羅婉慈留鄉成立「大崎藝術工作室」，協助大崎社區推動及兒童藝術教推廣。記者吳淑玲／攝影
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台南市農業局與大崎藝術工作室，共同行銷大崎社區藝術芒果。記者吳淑玲／攝影
台南市農業局與大崎藝術工作室，共同行銷大崎社區藝術芒果。記者吳淑玲／攝影
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芒果圖書館農委會
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