雲林就業博覽會周六登場 1500個職缺連台塑也徵才

2019-06-26 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣許多企業缺工嚴重，為促進就業，縣府將於本周六舉辦就業博覽會，102家廠商提供1500多個職缺，就連台塑企業也罕見地將在博覽會徵才，雲林縣長張麗善呼籲求職者把握機會，開創職場未來。

雲林縣勞動參與力60.3%比全國平均高1%，失業率約3.6%，低於全國平均，張麗善表示，顯示縣府積極結合中央與地方資源協助勞工就業，成效卓著，未來將持續關注產業發展動態，建構和諧勞資關係。

縣府勞工處長張世忠表示，這次徵才活動廠商，包括台塑、義美、上銀、正新、豐泰、艾杰旭(旭硝子)、福懋科技、全家便利商店等，其中台塑企業是近年首次在就業博覽會徵才，機會難得，求職者可把握機會應徵。

張世忠表示，這次徵才職類選擇多元，9成職缺都在雲林，並設置「長照徵才專區」，有19個長照機構聯合徵才，提供100多個職缺。