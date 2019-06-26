讓溺水遺憾不再發生！ 嘉縣消防水域救援訓練

2019-06-26 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣消防局第二大隊上午在嘉義縣虎頭崁埤，辦理108年度水域救援訓練，透過反覆練習，讓隊員熟稔救生船艇及水域救援器材操作。縣消防局提醒，去年發生溺水有10件，造成11人失去生命，本月嘉義大林還發生2名外籍交換生，回國前夕不幸溺水，並呼籲民眾慎選水域活動以免發生危險。

嘉義縣南華大學2名印度籍男性交換學生，本月11日凌晨在校外一處池塘發生溺水，警消到場時，發現2名交換學生雖然被救上岸，但已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。事後調查發現，4名印度籍交換生已結業，預計13日返國，11日凌晨到附近埤塘飲酒聊天，其中3名學生一時興起跳入埤塘戲水，發生不幸後被同伴拉救上岸已來不及。

嘉義縣消防局第二大隊大隊長沈廷衡表示，天氣炎熱，許多民眾前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水，但經常忽視警告禁制標語，也缺乏正確戲水觀念，發生溺水意外，嘉義縣消防局統計，轄區去年發生溺水有10件，包括溪河或圳溝5件、海邊1件、池塘4件，造成11人失去生命。

他說，像大林南華大學外籍生，返國前夕深夜到埤塘戲水，如果不小心撞到周邊硬物、石塊，或踩到青苔滑倒落水，因為環境不熟、視線昏暗，身邊朋友可能連救援機會都沒有，完全不適合戲水。