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台南公車運量成長六都第一 今年可望破2200萬人次

2019-06-26 12:06聯合報 記者鄭維真╱即時報導

交通部統計，大台南公車去年總運量2092萬人次，今年1到4月運量已近750萬人次，較去年同期運量成長高達14％，為六都第一，其中有6條幹支線公車已轉虧為盈，台南市交通局長林炎成表示，今年度總運量有望突破2200萬人次大關，將持續精進公共運輸服務。

林炎成指出，大台南公共運輸從民國102年推動公車捷運化，奠定現今公車路網基礎，後續階段性推動公車輕旅行、公車新文化、公車優先化等，目前有113條路線，更進一步加強台南偏鄉地區及綠色公共運輸版圖，開通5條小黃公車、橘11-1便捷公車服務及新闢1條全電動公車路線70中華環線。

林炎成表示，今年下半年預計啟用「台南轉運站」，未來將可提供國道客運與市區公車使用者便捷、有效率的轉乘及候車環境，並可滿足周邊停車需求，相信能大幅提升公共運輸及轉運接駁環境舒適度。

公共運輸處長呂獎慧表示，目前全市已有3幹線及3支線轉虧為營，分別是綠幹線、藍幹線、紅幹線、綠7支線、綠17支線及紅4支線，顯示「公車捷運化」改革成功。自99年起大台南公車各年度運量分別為99年749萬人次，100年940萬人次，101年980萬人次，102年1191萬人次，103年1656萬人次，104年1802萬人次，105年2003萬人次，106年2058萬人次，107年2092萬人次。

台南市今年1到4月公車運量成長比例為六都第一。圖／台南市交通局提供
台南市今年1到4月公車運量成長比例為六都第一。圖／台南市交通局提供
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