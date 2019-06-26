台南公車運量成長六都第一 今年可望破2200萬人次

2019-06-26 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



交通部統計，大台南公車去年總運量2092萬人次，今年1到4月運量已近750萬人次，較去年同期運量成長高達14％，為六都第一，其中有6條幹支線公車已轉虧為盈，台南市交通局長林炎成表示，今年度總運量有望突破2200萬人次大關，將持續精進公共運輸服務。

林炎成指出，大台南公共運輸從民國102年推動公車捷運化，奠定現今公車路網基礎，後續階段性推動公車輕旅行、公車新文化、公車優先化等，目前有113條路線，更進一步加強台南偏鄉地區及綠色公共運輸版圖，開通5條小黃公車、橘11-1便捷公車服務及新闢1條全電動公車路線70中華環線。

林炎成表示，今年下半年預計啟用「台南轉運站」，未來將可提供國道客運與市區公車使用者便捷、有效率的轉乘及候車環境，並可滿足周邊停車需求，相信能大幅提升公共運輸及轉運接駁環境舒適度。