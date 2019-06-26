梅雨豐沛 瑞里第一景雲潭瀑布飛瀉而下

2019-06-26 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



梅雨鋒面一波波，嘉義縣降雨豐沛，山區瀑布景觀吸引人，有梅山鄉瑞里第一景之稱的雲潭瀑布，高約200公尺，潭水自石縫飛瀉而下，有如白絲帶懸空而下，瀑布共分三層，每一層都有一個潭面，空拍攝家呂紘毅日前出動空拍機拍攝，由遠而近氣勢磅礡瀑布，水花延著石壁而下，就像千軍萬馬在行軍打戰，很有意境，讓人驚呼。

呂紘毅說，雲潭瀑布有瑞里第一景的美名，雲潭瀑布高約200公尺，有上中下3個瀑布層，但想看到此美景要先走517個階梯，他為了拍攝美景，還是扛著空拍機及攝影器材，咬牙硬著頭皮，走下去，走到最後感到腳不是他的，但能近距離，透過空拍機觀看雲潭瀑布美景還是值得。

文化觀光局說，雲潭瀑布高約 200公尺，潭水自石縫飛瀉而下，有如白絲帶懸空而下，瀑布共分三層，每一層都有一個潭面，其中第三層最為壯觀。雲潭瀑布屬濁水溪流域瀑布群之列 ，上層瀑布落差35公尺，底下有一碧綠色瀑潭，親臨其下，水花四濺，清涼無比，頗有消暑之效。

雲潭瀑布的第一層從一個超高大石壁上落下的，下頭深綠色的潭水就是雲潭，依石壁階梯，來到第二層，夏天大雨過後壯觀，是最美時刻，水花延著石壁而下，就像千軍萬馬在行軍打戰一般，很有意境的；第三層就像一條長絲帶，從石壁間飛了出來。