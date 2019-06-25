台西文蛤大量暴斃育成率低 雲縣府邀專家學者找原因

2019-06-25 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣文蛤養殖面積約3300公頃占全國4成左右，年產量3萬公噸，產值高達26億元，但近年來面臨育成率大幅下降趨勢，台西鄉不少養殖業者的文蛤也異常暴斃，縣長張麗善等人今天到台西會勘了解實際災情。

張麗善會同漁業署官員、台西鄉長林芬瑩、縣議員吳蕙蘭、許留賓、雲林區漁會及雲林縣台西養殖權益促進會等單位，期望能找出暴斃原因與解決問題。

張麗善表示，近年來文蛤異常死亡成為常態化，長期下來恐有危及產業生存問題，目前專家學者普遍認為與疾病抵抗力逐年下降，魚塭水質及池底環境惡化，加上入夏以來飽受豪雨及連續高溫影響，導致病菌大量孳生引發文蛤大量暴斃。

她說，文蛤異常死亡原因複雜，主因有文蛤池體老化、海水浮菌多，或底土太久沒換等，水產試驗所目前也都有協助漁民技術輔導，但短期若要改善，建議養殖戶先降低放養密度改善水質，才能提高育成率。

為協助業者改善水質及池底環境，縣府今年已爭取漁業署補助200萬元、縣府配合24.8萬元，委託雲林區漁會辦理海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫，漁民可申請購買益生菌及養殖桶，提高益生菌培育藻水效益，穩定水質及降低池底惡化。