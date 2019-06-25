雲林文蛤異常死亡頻傳 獲補助款200萬元

2019-06-25 18:20 中央社 雲林縣25日電



近年來雲林文蛤異常死亡頻傳，縣長張麗善今天踏勘台西魚塭，除了已向中央爭取到新台幣200萬元補助款，也會同漁業署專家尋求解方，協助漁民提高文蛤育成率。

張麗善於近中午時分與行政院農業委員會漁業署、縣府農業處、台西鄉公所官員、雲林區漁會、地方民代與團體等，在台西水產試驗所聽取相關說明，隨後踏勘魚塭，為文蛤異常死亡頻傳把脈並尋求解方。

張麗善指出，近年來文蛤死亡呈現常態化，專家學者普遍認為與疾病抵抗力逐年下降、魚塭水質及池底環境惡化有關，加上入夏以來飽受豪雨及連續高溫影響，導致病菌大量孳生，引發文蛤異常死亡。

張麗善表示，今年度已向漁業署爭取到新台幣200萬元補助款，以及縣府配合款24.8萬元，委託雲林區漁會辦理海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖，漁民可申請使用，以穩定水質及降低池底環境惡化，提高文蛤育成率。

雲林縣政府農業處長張鴻猷指出，雲林縣文蛤養殖面積約3300公頃，年產量3萬公噸，年產值新台幣26億元，近年來文蛤異常死亡頻傳，使得育成率下降，養殖漁民叫苦。

張鴻猷表示，文蛤異常死亡原因複雜，主要不離養殖池體老化、海水浮菌多、魚塭底土過久沒換等，水產試驗所長期協助漁民養殖技術，短期改善建議養殖戶先降低放養密度，改善水質以提高育成率，長期要進行養殖環境改善。