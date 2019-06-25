台南劣質芒果濫竽充數 黃偉哲道歉

2019-06-25 17:49 中央社 台南25日電



台南今年芒果豐收熱銷，卻有人在玉井青果市場買到濫竽充數的芒果，台南市長黃偉哲今天向這名消費者道歉；台南農產運銷公司已追查到攤商，將進行賠償事宜。

中部一名消費者21日到玉井青果市場購買數籃芒果，哪知回家一看，籃子上層的芒果很漂亮，下層芒果卻劣化不少，怒將芒果相片上網公布，還向媒體投訴。

黃偉哲今天以影片公開向這名消費者道歉，且宣示嚴格取締，也呼籲共同抵制不肖攤商。黃偉哲期許芒果攤商莫為一時短利，拖累其他攤商，影響商譽。

台南農產運銷公司總經理林士傑說，經查證屬實，已追查到攤商，將進行賠償事宜；台南農產運銷公司也已取消這名攤商的安心標章申請資格，且拒絕攤商進場交易。

林士傑希望消費者購買芒果必須認清安心標章，但市場每年還是會發生零星劣質芒果充當優質芒果販售的事情，要完全杜絕，不太可能。

台南市政府農業局長李朝塘說，今年台南優質芒果維持正常年產量，外銷數量比去年增加近一倍；農業局統計，台南今年芒果外銷迄今共3088公噸，較去年同期1650公噸，大幅成長87%。

李朝塘表示，台南各農民團體及農會也隨產季啟動芒果銷售，今年銷量較去年多，但內外銷通路還算順暢，芒果價格也不錯。