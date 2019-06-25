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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

嘉義縣無拖吊久占停車格位車輛規定機制 原因是這個

2019-06-25 17:08聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣只在縣治特區及隔壁朴子市畫設數百個公有路邊停車格。記者魯永明／攝影
嘉義縣只在縣治特區及隔壁朴子市畫設數百個公有路邊停車格。記者魯永明／攝影
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北市停管處宣布，7月1日起車輛久占公有路邊、堤外停車格，超過30天未繳清停車費，將拖吊。台北市府修法後，全國23縣市只剩嘉義縣沒有久占車輛拖吊的規定，相對落後，嘉義縣政府建設處說，轄區公有停車格不多，又車輛久占情形也少，遇久占車位情形，可以直接依「停車場法」處置。

縣府建設處道路管理科說，嘉義縣未針對久占停車位情形，透過地方制度訂自治條例處置，停車問題，城鄉差距大，嘉縣只在縣治特區，以及隔壁朴子市畫設數百個公有路邊停車格。

對久占車格、積欠停車費，嘉縣並未如同北市府，修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，明訂7月1日起實行新制，只要久停超過30天、未繳清停車費的車輛，將張貼移置通知，張貼15天後將拖吊移置保管場，若駕駛人仍未領回，公告3個月後進行拍賣。

道路管理科表示，不管公有或私有合法停車場，若遇久占，可以依中央立法公布停車場法處置，停車場法第32條規定，汽車駕駛人在公共停車場，應依規畫位置停放車輛，如有任意停放致妨礙其他車輛行進或停放者，主管機關、警察機關或停車場經營業，得逕行將該車輛移置至適當處所。

但警察局交通隊說，轄區以違規停車案件最多，很少久占車位案件，嘉縣未設拖吊場，只在山海區設酒駕移置車輛保管場，警方依法只能對違法車輛移置，若車主久占，應由主管機關通知車主移車，但若妨礙公共通行，或停放公告禁停區，警方將強制移置。

嘉義縣只在縣治特區及隔壁朴子市畫設數百個公有路邊停車格。記者魯永明／攝影
嘉義縣只在縣治特區及隔壁朴子市畫設數百個公有路邊停車格。記者魯永明／攝影
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停車場北市警察
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