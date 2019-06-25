嘉義縣無拖吊久占停車格位車輛規定機制 原因是這個

2019-06-25 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣只在縣治特區及隔壁朴子市畫設數百個公有路邊停車格。記者魯永明／攝影 分享 facebook 台北市停管處宣布，7月1日起車輛久占公有路邊、堤外停車格，超過30天未繳清停車費，將拖吊。台北市府修法後，全國23縣市只剩嘉義縣沒有久占車輛拖吊的規定，相對落後，嘉義縣政府建設處說，轄區公有停車格不多，又車輛久占情形也少，遇久占車位情形，可以直接依「停車場法」處置。

縣府建設處道路管理科說，嘉義縣未針對久占停車位情形，透過地方制度訂自治條例處置，停車問題，城鄉差距大，嘉縣只在縣治特區，以及隔壁朴子市畫設數百個公有路邊停車格。

對久占車格、積欠停車費，嘉縣並未如同北市府，修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，明訂7月1日起實行新制，只要久停超過30天、未繳清停車費的車輛，將張貼移置通知，張貼15天後將拖吊移置保管場，若駕駛人仍未領回，公告3個月後進行拍賣。

道路管理科表示，不管公有或私有合法停車場，若遇久占，可以依中央立法公布停車場法處置，停車場法第32條規定，汽車駕駛人在公共停車場，應依規畫位置停放車輛，如有任意停放致妨礙其他車輛行進或停放者，主管機關、警察機關或停車場經營業，得逕行將該車輛移置至適當處所。