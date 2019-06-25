嘉義市社大迷你網室 9株小黃瓜結果291條

2019-06-25 16:48 中央社 嘉義市25日電



嘉義市社區大學「自然農法分享班」師生，在2坪大小的迷你網室栽植9株小黃瓜、6株洋香瓜，不到3個月就結成291條小黃瓜、8顆洋香瓜，學員今天結業，歡喜辦桌慶豐收。

分享班組長王輝表示，嘉義市社大「自然農法分享班」自95年開班迄今，已連續開班28個學期，學員人數累積達125人，不僅實現許多人當有機農夫的夢想，也連續多年獲選全國社大優質課程。

王輝指出，分享班指導老師張山蔚、胡安慶今年帶領學員在2坪大小的迷你網室，同時栽植9株小黃瓜及6株洋香瓜，採無化肥及無農藥的自然農法栽培，不到3個月竟長出291條小黃瓜及8顆洋香瓜，讓學員驚嘆「很會生」。

張山蔚表示，這次種植的「順燕小黃瓜」具耐熱、幾乎只開雌花等特性，不需要蜜蜂授粉就可以「單性結果」 ，每節可結3條瓜，產能非常高，很適合種在網室裡，也不需要套袋，可以節省很多人力。

胡安慶指出，「自然農法分享班」大多是各行各業退休人員組成，學員臥虎藏龍，其中年近80歲的學員黃福星，從事農業數十年，他利用原生種的「刺茄」作砧木，接上同是茄科植物的番茄與茄子，讓一棵樹上，同時結出番茄與茄子的奇景，是名符其實的「綠手指」。

今天是嘉義市社大「自然農法分享班」春季班結業的日子，分享班100多名學員齊聚一堂，將種植的有機蔬果及有機飼養的雞隻，料理成絲瓜炒腰果、香煎南瓜粿、辣黃瓜脆筍片涼拌、夏雪芒果、鳳梨拚盤、油雞、甘蔗雞等50多道美味料理，歡喜辦桌慶豐收。