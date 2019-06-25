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北港230歷史義民廟 月底舉辦文化季推出義犬小神衣

2019-06-25 14:06聯合報 記者李京昇╱即時報導

義民廟29、30日將舉辦笨港義民文化季。記者李京昇／攝影
義民廟29、30日將舉辦笨港義民文化季。記者李京昇／攝影
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雲林縣北港鎮義民廟建廟今已有230年歷史，廟內保有4座義民墓塚、義犬將軍石雕極具特色與歷史意義，被列為縣定古蹟；廟方預定本月29、30日舉辦「笨港義民文化季」，並推義犬小神衣、愛犬保平安吊牌讓民眾擲筊領取。

斗六市民賴惠華特地帶著三隻愛犬到義民廟參拜。記者李京昇／攝影
斗六市民賴惠華特地帶著三隻愛犬到義民廟參拜。記者李京昇／攝影
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廟方常務委員吳國興、蔡信捧表示，清乾隆年間台灣林爽文之亂，北港地區先民為抵抗賊寇，組成108人的義民團並飼養一隻靈犬共同退敵數十次，卻有次遭夜襲，靈犬被毒死、所有義民也因此罹難，如今廟塚合一，訴說當年保衛家園史蹟。

地方耆老提到，義民軍英勇抵抗盜匪，精神備受民間崇仰，後人因此在當地建祠亭、廟廓奉祀，廟宇雖然不大，但義民塚、義犬將軍石雕、丹爐等文物都具有歷史價值。

吳國興、蔡信捧表示，為宣揚義民文化，廟方特別推出義犬小神衣，可讓幼童配戴保平安，也因越來越多民眾養狗，也打造愛犬保平安吊牌，象徵義犬將軍守護信眾的毛小孩

斗六市民賴惠華說，她得知義民廟裡有供奉義犬，特別帶著三隻毛小孩來參拜，祈求義犬將軍能夠庇佑她的愛犬，屆時文化季她也到場參與，希望能拿到精美的義犬平安吊牌。

廟方今天舉辦義民文化季宣傳會，副縣長謝淑亞等人到場共襄盛舉；廟方主委蔡義村表示，文化季共有7項系列活動，包括擲筊拿小神衣、平安吊牌，還有重現百年傳統祭祀場景「結肉山」、彩繪競賽、電音派對與愛犬闖迷宮等活動，歡迎民眾

義犬將軍石雕極具特色。記者李京昇／攝影
義犬將軍石雕極具特色。記者李京昇／攝影
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