農躍國際嘉義縣農產加工品 獲三大國際美食獎13個獎項

2019-06-25 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣酒莊、企業與合作社釀造生產的酒、醋與油品，今年陸續榮獲三大國際美食獎共13個獎項，縣長翁章梁與獲獎農產加工業者及來賓開心大合影。記者魯永明／攝影 分享 facebook 嘉義縣農產加工品國際捷報連連！縣內酒莊、企業與合作社釀造生產的酒、醋與油品，今年陸續榮獲「國際品質評鑑大賞」、「國際風味暨品質評鑑」 及「亞太A. A.無添加認證」三大國際美食獎共13個獎項，縣長翁章梁上午在縣府，頒發「嘉義之光」匾額給國際舞臺發光發亮的農產加工業者。

翁章梁、農糧署南區分署長姚志旺、議長張明達夫人黃瓊賢等來賓祝賀，分享榮耀，翁章梁品嘗得獎酒醋，大喊「讚！」呼籲消費者支持獲獎產品，鼓勵業者深耕產品，為國產農產品找到多元好出路。

嘉縣業者在「國際品質評鑑大賞」獲1特金2金2銀1銅，琪樂薇公司以「K1 56度純粹高粱酒」獲特金獎；梅山茶油生產合作社「頂級苦茶油」獲金獎；首次參賽的嘉農酒莊代工釀造酒、醋，一舉抱回1金2銀1銅。

金牌「旺萊山鳳梨醋」及銅牌「旺萊山鳳梨酒」，由三合美食品公司使用在地鳳梨釀造；銀牌「嘉農產銷履歷料理米酒」及「紅寶石樹葡萄酒」，其中「嘉農產銷履歷料理米酒」是國內首瓶獲得「國際品質評鑑大賞」獎項產銷履歷米酒，也是國內唯一百分百使用產銷履歷米釀造米酒。

花果椿妝公司「柚子梅酒」，得到號稱「食品界米其林」的「國際風味暨品質評鑑」，獲頒「風味絕佳獎」，使用在地鳳梨為基礎蒸餾酒，結合台南梅嶺青梅釀製1年，再與台南老欉釀造柚子酒調製而成，比一般梅酒多了柚子清香。

民國71年製油經驗的梅山茶油生產合作社「頂級苦茶油」，除獲「國際品質評鑑大賞」金獎，還抱回「亞太A. A.無添加認證」三星獎以及無添加風味獎二星獎，另「頂級黑麻油」與「頂級南瓜籽油」，獲「亞太A. A.無添加認證」三星獎及無添加風味獎三星獎。