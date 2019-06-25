親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

古蹟自燃之外 學者爆文資的「100種死法」

台大公館商圈「破大洞」 專家預言：繁華落幕回歸原始

雲林口湖台子漁港漏油 環保應變解除港內油汙

2019-06-25 12:55中央社 雲林縣25日電

雲林縣環保局今天表示，口湖鄉台子村漁港漁船加油站漏油事件，經啟動緊急應變的攔油及吸油等措施，港區內油汙已清除，港區外油汙正採樣確認汙染控制情況。

雲林縣環保局長張喬維說，昨天凌晨近3時接獲海巡單位通報，發現口湖鄉台子漁港岸邊的雲林區漁會漁用柴油加油站漏油，海巡人員先緊急啟用攔油繩，避免油汙擴大，並管制漁筏進出。

張喬維表示，雲林縣環保局會同中油及六輕工業區油汙染應變小組，迅即進行港區內油汙清除，昨天下午近3時完成港區內油汙清除，並採樣送驗，今天上午進行港區外採樣，以確認油汙控制情況。

張喬維說，雲林縣政府為加強海洋汙染事件應變、提升汙染處理能量，擬定「重大海洋油汙緊急應變計畫」，這次台子漁港漏油，立即啟動應變，整合政府、產業及社會團體等資源，集中汙染處理設備及專業技術人員，即時有效作業。

他指出，經統計洩漏柴油約7.7公噸，其中4公噸由雲林區漁會自行收集後交中油回收，約3.3公噸流入港區，啟用攔油、吸油及油分散劑等措施清除油汙，所耗費資源將向汙染行為人求償。

張喬維表示，港區內完成除汙，港區外油汙情況待檢驗釐清，不排除依據水汙染或海洋汙染相關法條開罰，後續將追查漏油原因，釐清責任。

海洋汙染加油站中油
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

身障運動全國第2 台南獎金少、選手被挖角

2019-06-25 12:38

桃園銀髮族來嘉義 黃敏惠：不可忽視的旅遊族群

2019-06-25 12:15

舊版綠色身障手冊將失效 台南還有600人未換證

2019-06-25 11:45

警察機車升級智慧環保 嘉縣警局獲贈20輛電動機車

2019-06-25 10:02

芒果跌價？黃偉哲：別用劣等品壞行情

2019-06-24 23:11

台子漁港加油站漏油 7.3噸汙染海面

2019-06-24 23:02

雲林9觀光工廠 暑假免門票

2019-06-24 22:47

影／百年茶擔物歸原主 北港古物保存再添佳話

2019-06-24 20:52

惡地種出神秘「太陽果」 南化愛文芒果產銷班本周出貨

2019-06-24 17:04

影／公園占地5公頃每年僅兩場活動 古坑鄉長盼蓋觀光工廠

2019-06-24 16:52

暑假青春專案 員警化身鄰家姊姊到育幼院宣導

2019-06-24 14:24

放暑假遊雲林 免門票還可享優惠

2019-06-24 13:12

防範登革熱 南市大港社區發展協會辦捐發票送防蚊液

2019-06-24 11:17

拍阿里山神木不再擠來擠去 多功舞台友善樹木和遊客

2019-06-24 09:22

好熱！ 台南這處綠屋頂 環局檢測卻可降溫8度

2019-06-24 07:52

學習媽祖慈悲精神 安平開台天后宮辦標語比賽

2019-06-24 07:35

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

花蓮最美縣道將封路 7月底辦嘉年華

2019-06-24 15:56

楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39

影／苗栗市福利政策第1箭 市長：不會排擠基層建設

2019-06-24 14:52

影／盧秀燕團隊被逐 藍批綠失格、綠嗆「是議事局嗎？」

2019-06-24 15:16

小黃瓜從2分地種到3甲地 羅秉諺：你太小通路不找你

2019-06-24 18:18

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 12:22

桃園角板山天幕7月完工 鄭文燦：有泰雅部落圖騰

2019-06-24 16:42

抗議屏東高工強占民地 居民將與蔣月惠北上總統府陳情

2019-06-24 14:24

想買賓士車趁現在 新竹地檢27日拍賣賓士車

2019-06-24 17:35

竹市動物園紀念票 約定有效

2019-06-24 23:13

中央推單身婚育租金補貼 桃市青年租金補貼1年暫退場

2019-06-24 19:34

太平溪路堤共構工程順利 日光橋至馬蘭橋9月下旬先通車

2019-06-24 19:20

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

「麥當勞叔叔」賴建川罹癌開刀 盧秀燕探視盼他為弱勢保重

2019-06-24 20:51

影／是佳餚也是電影 甄珍經典作品入菜很有味

2019-06-24 16:43

太倉促、有疑慮？ 社子島20處文資審查案擱置

2019-06-24 22:49

高市藍委民調爭議 今在台北勘驗光碟結果與原發布相同

2019-06-24 20:45

都更三箭連出擊！新莊、鶯歌2危老重建案今拆除

2019-06-24 16:07

台中西屯水溝塞到淹水 議員要求徹底清汙

2019-06-24 16:16

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34

惡地種出神秘「太陽果」 南化愛文芒果產銷班本周出貨

2019-06-24 17:04

大巨蛋容留人數 柯文哲：59833人是北市府底線

2019-06-24 23:40

台電公司100年 大稻埕變電所成市定古蹟

2019-06-24 23:44

影／百年茶擔物歸原主 北港古物保存再添佳話

2019-06-24 20:52

影／蔡英文打地鼠 她猜測驗員故意放低標準

2019-06-24 16:14

議員爆身障者遭虐待 社會局：有不法絕不寬貸

2019-06-25 00:07

全台最美縣道…花蓮193 下月28日封路辦嘉年華

2019-06-24 23:51

芒果跌價？黃偉哲：別用劣等品壞行情

2019-06-24 23:11

池上青農魏瑞廷生產稻米取得哈拉認證 將進軍清真市場

2019-06-24 19:53

社區公托育家園開幕 林右昌：中正國小附幼收托數倍增

2019-06-24 16:52

屏東農業大學推2.0版 菁英班教農民品牌行銷

2019-06-24 15:29

雲林9觀光工廠 暑假免門票

2019-06-24 22:47

台中燈會3亮點 副燈區12月點燈

2019-06-24 23:03

新北編新住民語文教材授課 越南、印尼7國語言都有

2019-06-24 16:53

海漂相機奇緣 拾獲學生將圓夢赴日倡環保

2019-06-24 17:58

影／社子島開發爭議不斷 居民三度陳情

2019-06-24 15:28

燈會補助 林佳龍：只會多不會少

2019-06-24 23:09

桃園農博碳索生活館 升格桃園第15處環教設施場所

2019-06-24 14:13

苗市「割盲腸」 投入逾10億

2019-06-24 23:11

寶寶「波妞」魅力橫掃 中警三分局預防犯罪超吸睛

2019-06-24 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top