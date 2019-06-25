桃園銀髮族來嘉義 黃敏惠：不可忽視的旅遊族群

2019-06-25 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



銀髮族來嘉義旅遊，市長黃敏惠前來迎接。記者李承穎／攝影 分享 facebook 桃園市新屋區老人會春季旅遊行程參訪嘉義縣市，共約2千人、20餘團陸續抵達，首發團今天抵達嘉義市，到北門車站搭乘森鐵小火車到奮起湖，市長黃敏惠到場迎接時說，台灣邁入高齡化社會，銀髮族是未來國旅市場不可忽視的重點族群，嘉義市是高齡友善城市的示範點，長輩來到嘉義市旅遊無須擔心「飲食」、「交通」、「景點規劃」及「住宿」等問題。

桃園市新屋老人會會長陳江順及中華民國農會全國代表黃銀斌帶領下抵達嘉義市北門車站，黃敏惠與行政院農委會林鐵處副處長周恆凱都到場歡迎。

旅客李香寶說，她與姐姐都在檜意森活村出生長大，父親在玉山林務局工作，負責查緝阿里山上非法盜採林木的山老鼠，今天能跟桃園鄉親一起回到自己在嘉義市的老家，格外興奮。

黃敏惠說，嘉義市面積不大，但生活機能佳，是國際知名景點阿里山入口門戶，更是台灣西部走廊的消費新都心，觀光資源非常多元化，歡迎旅行業好夥伴和自由行旅客「來嘉旅遊」。

黃說，嘉義市從清朝、日治時期就是好山好水的寶地，也是南台灣的穀倉，邀請大家12月國際管樂節期間再遊嘉義市，感受管樂之都的美。

觀光新聞處表示，嘉義市拚觀光也不落人後，最近交通部觀光局春遊專案帶起嘉義觀光旅遊風潮，自5月1日起至6月30日止，推出「春遊嘉義市」一系列的吸睛活動，邀請全國民眾來嘉義市旅遊，除了享受飯店業者限時加碼好康優惠外，住宿嘉義市春遊專案飯店的旅客，還能免費搭乘檜木小火車。