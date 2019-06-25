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日本唯一駐台公務員阿部真行 7月新書介紹台南

2019-06-25 12:14中央社 台南25日電

日本唯一駐台公務員阿部真行（右）。圖為2017年阿部真行取得美嬌娘，成為台南女婿...
日本唯一駐台公務員阿部真行（右）。圖為2017年阿部真行取得美嬌娘，成為台南女婿。聯合報系資料照／記者綦守鈺攝影
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日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行，執筆「台灣．台南．安平」日文專書，以自身經歷介紹台南和日本群馬縣水上町的交流互動，這本書將於7月5日在日本群馬縣廳台灣祭發行。

2013年6月被派駐到台南市政府的阿部真行，已在台灣待了6年，不只娶了台南姑娘，對台灣及台南更產生濃烈的情感，日本群馬縣水上町政府已同意阿部真行在台南續留3年，但得年年接受考核。

阿部真行今年3月回到水上町政府述職，5月再到台南市政府，且帶來了一個消息，就是他花了一年時間撰寫的「台灣．台南．安平」日文專書，將於7月5日在日本群馬縣廳台灣祭發行。

阿部真行今天告訴中央社記者，這本日文專書有108頁，一半是簡介他派駐台南後的經歷，及如何推動台南、水上町的交流，另一半是以日本人的視角介紹台南及安平，全書內文是他寫的，照片也是他拍的。

阿部真行表示，「台灣．台南．安平」一書由台南市政府安平區公所出資，日本群馬縣上毛新聞社出版，是第一本由日本出版社、日本公務員、台灣政府機關三方合作出版的台南日文書。

這本書除在日本發行外，也計畫在台灣發售，可視為阿部真行在台南6年的成績單。阿部真行認為，台南和水上町的交流，創造雙贏，不只提升水上町的知名度，也讓台南在日本更廣為人知。

阿部真行公務員
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