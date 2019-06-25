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警察機車升級智慧環保 嘉縣警局獲贈20輛電動機車

2019-06-25 10:02聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣環保局動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動...
嘉義縣環保局動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動機車，贈送警察局，上午縣長翁章梁在警局主持電動機車交車儀式。記者魯永明／攝影
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嘉義縣環保局積極改善空汙，動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動機車，贈送警察局，今天上午縣長翁章梁在警局主持電動機車交車儀式，象徵嘉縣重視節能環保決心「環保警察齊力 E動嘉義」。

嘉縣警局及6個警分局，目前共有693輛125西西公務機車，由於電動機車速度還不如公務機車，又電池交換站不普及，受贈20部電動機車，優先分配空氣品質淨化區警分局，以及電池供交換站多的水上及朴子警分局各7輛，另保安隊及交通隊各2輛，警局2輛，電動機車輔助警方執勤代步使用，宣示重視節能環保。

翁章梁主持警用電動機車交車儀式，環保局長張根穆、警局長廖宗山參加，翁章梁說，治安維護刻不容緩，必須透過加強巡邏降低犯罪發生，環保局提供20部電動機車，增加警局維護治安量能，響應環保，一舉多得。

嘉義縣今年初成立「新低碳運具轉運中心2.0」，可租借電動機車，配合太保、朴子、民雄、大林等地設電池交換站，大幅提升旅程續航力與可變性，讓低碳輕旅行隨意可及，環保局統計嘉縣共2292輛掛牌電動機車，每年減少汽油使用量約209公噸，估計每年約減少排碳量468公噸，鼓勵民眾能多加使用。

目前嘉義縣淘汰二行程機車，換購電動二輪車最高補助1萬9000元，新購電動二輪車最高也有補助1萬2000元，補助期限到12月31日止，請民眾盡速申請，詳細請搜尋網站：嘉義縣環境保護局好康專區。

嘉義縣環保局動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動...
嘉義縣環保局動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動機車，贈送警察局，上午縣長翁章梁(中)在警局主持電動機車交車儀式。記者魯永明／攝影
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嘉義縣環保局動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動...
嘉義縣環保局動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動機車，贈送警察局，上午縣長翁章梁在警局主持電動機車交車儀式。記者魯永明／攝影
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嘉義縣環保局動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動...
嘉義縣環保局動用145萬元空汙防治基金，採購20輛智慧環保科技的Gogoro電動機車，贈送警察局，上午縣長翁章梁在警局主持電動機車交車儀式。記者魯永明／攝影
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電動機車翁章梁警察
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