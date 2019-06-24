影／百年茶擔物歸原主 北港古物保存再添佳話

2019-06-24 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港金聲順開路鼓創立於清同治5年，是北港朝天宮媽祖出巡的開路先鋒，這支百年藝陣也是無形文化資產傳統藝術保存團體，長年扮演北港慶典、扮仙演奏要團，最近北港朝天宮從倉庫中發現兩座百年茶擔，雕工細緻，因茶擔刻有北港金聲順，才確認是金聲順樂團所有，可能早年隨團出巡，提供給團員茶水之用，古物物歸原主，金聲順成員如獲至寶，欣喜萬分。

金聲順理事長張崑煌表示，該樂團可說是國內最早也是規模最大的開路鼓，目前保存有陳應彬大師設計的鼓亭、鑼桿、清代大銅鑼、清代鑼鈸樂器都獲登錄為一般古物，金聲順開路鼓具有多重文化資產身分，是台灣重要的清代開路鼓陣頭。

總務林延樺表示，過去金聲順沒有館所，致許多文物四處借放在朝天宮及其他社團中，直到民國70年設置館樓後，才陸續把散落他處的文物，逐一搬回保存。

最近北港朝天宮祭祀組長紀仁智清理倉庫時，發現兩座素雅的茶擔並非朝天宮文物，進一步發現茶擔上雕刻有金聲順字樣，於是通知金聲順取領，讓百年茶擔物歸原主。

這兩座日治時期的茶擔，雕花素雅，古樸典雅，因金聲順每次出巡，團員一路吹奏樂器很需要補充水份，該茶擔是早年隨團繞境，隨時給團員喝水解渴之用，或有應邀演出時，中場泡茶休息之用，是早年樂團出巡不可或缺的裝備，如今能物歸團館，為金聲順豐盛的古物再添一筆。