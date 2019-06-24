惡地種出神秘「太陽果」 南化愛文芒果產銷班本周出貨

2019-06-24 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南南化鏡面水庫附近丘陵地栽種出香甜誘人的愛文芒果；被譽為果中之王的「太陽果」，預定下月13日邀請台南市長黃偉哲公開拍賣做公益，可望再創愛文芒果新話題。

農業局長李朝塘、南化農會總幹事溫進添、南化農會小崙里鏡面芒果產銷班長王文瑞今前往當地，先摘下首顆紅通通的「太陽果」，農業局表示，多數人都知道全世界最好吃的愛文芒果在台南，其中南化區小崙里鏡面產銷班生產的愛文芒果是「王中之王」，日本人以「太陽果」來形容，有錢未必買的到。

王文瑞說，已過世的父親王明義「太陽果」的創始人，他說，台南山區白堊土與青灰岩地型產出的芒果，是世界上最香甜的滋味，唯一缺點就是芒果的果實長不大；但南化區小崙里鏡面水庫四周丘陵地，最上層是青灰岩，下層是白堊士，上層可含水，下層透水性特佳，加上水庫天然的濕氣，正是上天給愛文芒果最滋補的養分。

王文瑞指出，父親60年前回到故鄉生活，發現鏡面水庫四周寶地，以每株台幣5元種了1公頃多的愛文。這批愛文首次收成時，因風味特佳，當時在玉井芒果市場拍賣，每公斤可賣到30元好價格，每年收入有5、60萬元，足可到市區購買兩棟房子。

因他父親帶動，「鏡面仔」芒果成為品質保證，也把這貧脊山區小村帶向小康，這裡約有60公頃丘陵地在種愛文芒果，年產量3000噸，有18名果農，屆歷愛文芒果比賽，都是由「鏡面仔」芒果得到冠軍

李朝塘表示，要成為「太陽果」的愛文芒果，必需具備有550至600公克以上、整顆完熟全紅、甜度15度以上、纖維細到不會塞牙縫等條件，「鏡面班」經過數十年傳承，培育出來的頂級「太陽果」是無法替代的。