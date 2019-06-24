好熱！台南這處綠屋頂 環局檢測卻可降溫8度

2019-06-24 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市政府祕書處推動綠屋頂節能降溫計畫，由4名替代役在民治中心行政大樓頂樓西側，打造約30坪的綠屋頂，日前舉行成果發表會，祕書處指出，建置綠屋頂可以降低屋頂吸熱作用，有助減少室內冷氣耗能，2017年第一期綠屋頂，經環保局檢測證實可降溫8度。

4位社造替代役男詹凱竣、劉堉丞、江晉霆及林茂祥，分別擁有園藝、景觀設計、土木工程與視覺藝術專才，二期綠屋頂從景觀設計、植栽選定及鋪設種植，都交由這4位替代役男一起執行及維護，4人也發揮專長，設計上是考量到溫度、澆水問題及後續維護管理。

二期綠屋頂面積為99平方公尺（約30坪），採日式庭園風格，設計了石板步道、綠草地及庭園小景。庭園內種植雞蛋花、矮仙丹、小蚌蘭、萬年草、虎尾蘭等易維護之植栽，並以竹牆串連一、二期景觀。

台南市政府秘書處表示，為打造優質辦公環境，並改善熱島現象，特推動綠屋頂節能降溫計畫，在2017年及今年於民治市政中心行政大樓頂樓分別完成了第一期、第二期綠屋頂計畫。第一期綠屋頂設置面積為54平方公尺，種植草皮及朱槿、龍舌蘭等植物；

祕書處說，綠屋頂設置後，經台南市環保局曾於該處監測溫度，測得有綠化的樓地板相較於無綠化之區域至少降低8℃以上溫度，減少熱傳遞高達71.8%。在炎熱的白天綠屋頂具有隔熱並蓄熱效果，到了低溫的夜間則有保溫的效果，且減少室內空調用電量達6%以上之節電功效；第二期預期可降溫6至8度的效果。