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不畏逆境 台南實體書店如何求生

2019-06-23 22:20聯合報 記者謝進盛╱即時報導

大環境嚴峻實體書店如何生存？台南新營「曬書店」除與不定期辦展覽，也賣咖啡簡單輕食，桂田飯店「Bar桂田書坊」 強調「獨特性」。而安平「烏邦圖書店」結合咖啡香與書香，業者賣的是「感覺」，業者面對逆境，力求突圍。

新營「曬書店」，開幕迄今４年餘，1樓咖啡廳，2樓書店，3樓是新營社區大學市民學堂開課等展演空間，除辦理過新營社區大學攝影班作品展覽，也曾與水雉生態教育園區辦理水雉環境座談，在公共事務上扮演更積極角色。

「獨立書店經營，是很辛苦的路。」「曬書店」由４名理念相近者出資，新營社大主任張文彬坦言，迄今仍虧損，但就是理念的堅持，吸引認同經營理念者走進書店，提供咖啡簡單輕食，除需求，也符合書店營造「書香兼咖啡香」特色。至於買不買書，一切就隨緣了。

台南永康桂田酒店，２年多前將原本空間改裝成「Bar桂田書坊」，設有親子閱讀區，從童書、旅遊書到建築與設計類雜誌一應俱全，只要低消150元就能不限時，借閱上萬本書籍，意外成為飯店一大賣點。

「不從營利出發，而是打造飯店獨特性。」桂田酒店表示，董事長朱仁宗熱愛閱讀，認為現代人越來越少去書店買書，盼能在飯店內增加閱讀空間，當初著名日本蔦屋書店來台曾來接洽後來雖破局，仍請來設計師規畫，打造屬於台南人的複合式書店。

去年５月在台南運河畔開幕的「Ubuntu烏邦圖書店」，營業時間從早上8點半到晚上8點半，是標榜台南唯一的晨起型複合式書店，有書籍、雜誌、咖啡與甜點，讓晨起型的愛書人可以伴著河畔晨光和咖啡香，享受閱讀樂趣。

台南運河畔開幕的「Ubuntu烏邦圖書店」，讓晨起型的愛書人可以伴著河畔晨光和咖...
台南運河畔開幕的「Ubuntu烏邦圖書店」，讓晨起型的愛書人可以伴著河畔晨光和咖啡香享受閱讀樂趣。圖/翻攝自業者臉書
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桂田飯店「Bar桂田書坊」 讓你整天置身書香一整天，業者強調賣點「獨特性」。圖/...
桂田飯店「Bar桂田書坊」 讓你整天置身書香一整天，業者強調賣點「獨特性」。圖/業者提供
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台南新營「曬書店」宣揚紙本閱讀，除與藝文團體合作不定期辦展覽，也賣咖啡簡單輕食。...
台南新營「曬書店」宣揚紙本閱讀，除與藝文團體合作不定期辦展覽，也賣咖啡簡單輕食。圖/業者提供
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